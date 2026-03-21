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Pris en flagrant délit Un cambrioleur grimpe sur une grue de 20 mètres pour échapper à la police

ATS

21.3.2026 - 12:17

La police cantonale st-galloise a arrêté vendredi soir trois cambrioleurs qui s'étaient introduits par effraction dans une entreprise à Diepoldsau. L'un d'entre eux a tenté de s'enfuir en grimpant sur une grue de 20 mètres de haut

Le voleur en fuite s'est réfugié sur une grue et a grimpé sur le contrepoids à environ 20 mètres de hauteur. Il a finalement pu être convaincu de redescendre de lui-même de la grue, avant d'être arrêté (image d'illustration).
Le voleur en fuite s'est réfugié sur une grue et a grimpé sur le contrepoids à environ 20 mètres de hauteur. Il a finalement pu être convaincu de redescendre de lui-même de la grue, avant d'être arrêté (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

21.03.2026, 12:17

21.03.2026, 12:25

Les trois cambrioleurs avaient tenté de s'introduire dans l'entreprise vendredi matin. Ils sont revenus en soirée et ont été pris la main dans le sac par la police. La police indique dans son communiqué avoir dans un premier temps arrêté deux hommes.

Italie. Deux anarchistes italiens meurent en préparant une bombe artisanale

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La troisième personne s'est réfugiée sur une grue et a grimpé sur le contrepoids à environ 20 mètres de hauteur. Après l'arrivée des pompiers locaux, appelés pour le secourir, l'homme a pu être convaincu de redescendre de lui-même de la grue, avant d'être arrêté.

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