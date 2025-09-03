Après 19 mois de travaux de rénovation, le Théâtre du Jorat a fait peau neuve. Un week-end festif d'inauguration aura lieu samedi et dimanche à Mézières (VD). Il sera ponctué de visites guidées, d'animations artistiques, de spectacles, d'un bal, d'un brunch et de balades bucoliques.

Le Théâtre du Jorat a achevé sa rénovation et va vivre un week-end festif samedi et dimanche (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

L'inauguration officielle aura lieu samedi soir en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et des autorités cantonales et communales. Elle sera suivie d'Optraken du Galaktik Ensemble, un spectacle tout public qui mêle acrobaties et théâtre.

La «Grange Sublime», structure en bois de 1908, est désormais rénovée, modernisée et agrandie, se réjouit le Conseil de fondation. «Le lieu offrira une expérience culturelle encore plus accessible et inclusive», selon Ariane Moret, sa directrice.

Pavillon pour 300 personnes

Dans le jardin, la tente qui accueillait la buvette s'est transformée en pavillon permettant d'accueillir 300 personnes, L'annexe à l'arrière du Théâtre, qui n'était pas d'origine, a été démolie et reconstruite.

La cage de scène a été stabilisée et modernisée pour mieux répondre aux besoins actuels du spectacle vivant. Une boucle magnétique a été introduite pour les personnes malentendantes. Au niveau financier, le budget de onze millions de francs est entièrement couvert.

Après ce week-end festif, la saison 2025 qui avait démarré en juin se poursuivra avec «A Night at Sun Records: Memphis ’56». Ce spectacle fera revivre les débuts du rock’n’roll et du swing (12 septembre).

Suivront «Merci pour le couteau à poisson, les conversations et les délices au jambon» de Brigitte Rosset (18 septembre) et «Les soeurs Hilton» (26 et 27 septembre). Enfin le Théâtre du Jorat accueillera «La réunification des deux Corées» de Joël Pommerat (3 et 4 octobre).