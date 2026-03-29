La veuve du propriétaire du super-yacht pourrait se retrouver ruinée

Le naufrage du super-yacht «Bayesian» a bouleversé l'opinion publique en 2024. Aujourd'hui, la veuve du milliardaire décédé Mike Lynch pourrait faire les frais d'une bataille juridique dont l'enjeu n'est rien de moins qu'un milliard d'euros.

En été 2024, le yacht «Bayesian» a chaviré près de la Sicile. Sept personnes ont perdu la vie dans l'accident. IMAGO/ZUMA Press (Archivbild)

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

L'épouse du milliardaire de la technologie Mike Lynch, Angela Bacares, a subi un coup dur. Durant l'été 2024, elle a survécu à l'accident du super-yacht «Bayesian» qui a coulé au large de la Sicile pendant une tempête. Sept personnes y ont perdu la vie, dont son mari Mike Lynch (59 ans) et sa plus jeune fille.

Elle est désormais menacée d'ennuis juridiques. La raison? La veuve de Mike Lynch doit mettre la main à la poche: un tribunal londonien a condamné mardi la succession de son défunt mari à verser l'équivalent d'un milliard d'euros de dommages et intérêts au groupe américain Hewlett-Packard. C'est ce que rapporte le journal britannique «The Times».

Aux dommages et intérêts s'ajoutent d'autres intérêts

Mike Lynch, également connu sous le nom de «Bill Gates anglais», a vendu en 2011 son entreprise de logiciels Autonomy au groupe américain Hewlett-Packard pour 11,7 milliards de dollars. Mais la transaction a eu des répercussions juridiques: HP a accusé Lynch d'avoir gonflé artificiellement la valeur de l'entreprise - et a déposé plainte en 2015. L'affaire a occupé la justice pendant plus d'une décennie.

En juillet dernier, la succession de Lynch a déjà été condamnée à Londres à payer des dommages et intérêts de 700 millions de livres (environ 830 millions d'euros). Comme la vente remonte entre-temps à 15 ans, Hewlett-Packard a exigé des intérêts supplémentaires.

Le tribunal a maintenant renchéri: selon le «Times», environ 200 millions d'euros d'intérêts s'ajoutent aux 852 millions - soit un total d'environ un milliard d'euros. La succession risque ainsi d'être tout bonnement «effacée».

Un jugement que Mike Lynch n'a pas connu: le milliardaire est décédé en août 2024 avec sa fille Hannah, âgée de 18 ans. Leur super-yacht de 56 mètres de long, le «Bayesian», a coulé au large de la Sicile lors d'une tempête. L'épouse de Lynch, Angela Bacares, a en revanche survécu à l'accident.

Selon les premières constatations, le yacht a été pris dans la nuit par une trombe d'eau, a chaviré en quelques minutes et a coulé. La cause exacte reste toutefois incertaine. Un rapport préliminaire datant de mai 2025 estime que des rafales de vent extrêmes ont déséquilibré le bateau. Après le renflouement en juin 2025, des investigations supplémentaires ont été annoncées.