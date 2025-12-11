  1. Clients Privés
«Nous les expulserons...» Une actrice de porno britannique défraie la chronique

Gregoire Galley

11.12.2025

Une actrice britannique de films pour adultes, arrêtée à Bali car soupçonnée d'y avoir réalisé du contenu pornographique, doit comparaître vendredi devant un tribunal de l'île indonésienne et encourt l'expulsion.

Tia Billinger doit comparaître vendredi devant un tribunal de Bali.
Tia Billinger doit comparaître vendredi devant un tribunal de Bali.
ats

Agence France-Presse

11.12.2025, 08:07

Tia Billinger, alias Bonnie Blue, a été arrêtée après une descente de police la semaine dernière dans un studio de Badung, près de Denpasar, ville principale de Bali.

Trois hommes, deux Britanniques et un Australien, ont également été interpellés, à la suite d'une information fournie à la police par un habitant, a indiqué le chef de la police locale, Muhammad Arif Batubara.

«Nous menons une enquête concernant des activités impliquant des actes criminels présumés de pornographie ou (de possession) de matériel portant atteinte aux bonnes mœurs», a déclaré M. Arif, lors d'une conférence de presse à Denpasar.

Lors de la descente de police, du matériel photographique et des préservatifs ont été saisis ainsi qu'une camionnette portant l'inscription «Bang Bus».

Expulsion

«Nous prendrons immédiatement des mesures fermes, nous les expulserons et nous les inscrirons sur la liste noire», a déclaré Winarko, le chef des services d'immigration de l'aéroport de Bali, qui, comme nombre d'Indonésiens, ne porte qu'un seul nom.

La police et les services de l'immigration ont reconnu que jusqu'à présent, ils ne disposaient d'aucune preuve que le groupe ait produit du contenu pornographique.

Les prévenus, dont Bonnie Blue, risquent donc l'expulsion pour avoir enfreint les règles relatives aux visas touristiques, notamment en travaillant sans permis.

Mme Billinger, âgée de 26 ans, et ses compagnons masculins, tous dans la vingtaine, comparaîtront vendredi devant le tribunal de district de Denpasar.

L'Indonésie, pays à majorité musulmane, désapprouve fermement la production de pornographie, un acte passible d'une peine de 12 ans de prison et d'une amende de 360.000 dollars.

Ces dernières années, les autorités balinaises se sont de plus en plus élevées contre le comportement inapproprié des touristes étrangers. Plusieurs visiteurs, dont des influenceurs russes, ont été expulsés pour avoir posé nus sur des sites sacrés de l'île.

