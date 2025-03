Le monde du spectacle est en deuil après le décès de Cindyana Santangelo, à l'âge de 58 ans. Les circonstances exactes de son décès ne sont pas encore connues.

«Ma belle Cindyana, je ne peux pas croire que tu nous aies vraiment quittés maintenant» : l'actrice Xenia Seeberg (à gauche) pleure sa collègue professionnelle Cindyana Santangelo. Instagram

Carlotta Henggeler

La nouvelle du décès de l'actrice populaire Cindyana Santangelo a bouleversé le monde de la télévision. L'actrice de 58 ans, connue pour son rôle dans la série «Mariés, deux enfants», a été retrouvée inconsciente le 24 mars à son domicile de Malibu et est décédée plus tard à l'hôpital. On ne sait pas encore de quoi elle est morte.

Selon le magazine «People», des seringues cosmétiques ont été découvertes chez elle après un appel d'urgence médical. On ignore pour l'instant si elles ont un lien avec sa mort soudaine. Le département du shérif du comté de Los Angeles a ouvert une enquête, mais ne pense pas qu'il s'agisse d'une autre cause.

Une brigade criminelle enquête actuellement sur l'affaire afin d'écarter toute éventualité.

Amis et célébrités pleurent l'actrice

La nouvelle du décès de Cindyana a provoqué une grande tristesse chez ses fans et ses amis.

Sur son profil Instagram, on trouve de nombreux messages de condoléances. L'actrice allemande Xenia Seeberg a elle aussi exprimé sa tristesse dans un post plein d'émotion : «Ma belle Cindyana, je ne peux pas croire que tu nous aies vraiment quittés maintenant. Nous venons de nous voir dans ta maison de Malibu, nous avons parlé de tous les merveilleux moments que nous avons partagés».

Cindyana Santangelo n'était pas seulement une actrice, mais aussi un mannequin. Son rôle le plus connu était celui d'une danseuse dans la série "Mariés, deux enfants".

En outre, elle a joué dans des films comme «Hollywood Homicide» aux côtés de Harrison Ford et Josh Hartnett. Elle a également fait des apparitions en tant que guest star dans des séries comme «Les Experts : Miami» et «Urgences».

La rédactrice a écrit cet article avec l'aide de l'IA*.