Drame à St-Cergue Une affaire de parking dégénère : un employé communal décède

ATS

20.2.2026 - 15:21

L'employé communal qui avait été gravement blessé lors d'une altercation à St-Cergue (VD) le 8 février dernier est décédé, a annoncé la police cantonale vaudoise vendredi. L'homme, âgé de 80 ans, avait été frappé pour une affaire de parking. L'autre individu a été placé en détention provisoire.

La police cantonale a annoncé vendredi le décès de l'employé communal qui avait été impliqué dans l'altercation pour une affaire de parking le 8 février à St-Cergue (VD) (image d'illustration).
La police cantonale a annoncé vendredi le décès de l'employé communal qui avait été impliqué dans l'altercation pour une affaire de parking le 8 février à St-Cergue (VD) (image d'illustration).
ats

Keystone-SDA

20.02.2026, 15:21

20.02.2026, 15:45

L'octogénaire est décédé au CHUV jeudi en fin de journée, a précisé la police cantonale vaudoise dans un communiqué publié vendredi après-midi. «Des examens médico-légaux ont été ordonnés afin de déterminer les causes exactes du décès», a-t-elle ajouté.

Le Ministère public a ouvert une enquête et confié les investigations aux enquêteurs de la police de sureté, informe le communiqué. L'homme interpellé et prévenu a été placé en détention provisoire.

L'autre protagoniste de l'affaire est un ressortissant suisse de 39 ans domicilié dans la localité vaudoise. Conduit au Centre de la Blécherette à Lausanne, l'individu avait été entendu par des inspecteurs.

Vaud. Un homme gravement blessé pour une affaire de parking

VaudUn homme gravement blessé pour une affaire de parking

Détention provisoire

Pour rappel, les forces de l'ordre avaient été averties vers 13h30 le 8 février qu'une altercation avait éclaté entre un employé communal et un individu au centre de St-Cergue. «Des premiers éléments, la victime aurait reçu un coup de poing et serait tombée au sol, inconsciente», a déclaré la police.

Dépêchés sur place, les secours avaient pris en charge le blessé avant que celui-ci ne soit conduit au CHUV «dans un état jugé préoccupant». L'intervention avait nécessité l'engagement de deux patrouilles de la gendarmerie vaudoise, du personnel de la police de sûreté, d'une ambulance et d'un véhicule du SMUR.

Quelques jours après les événements, la Municipalité de St-Cergue avait condamné «fermement cet acte de violence». «Rien ne peut justifier une agression envers celles et ceux qui oeuvrent au service de la collectivité», avait-elle écrit.

