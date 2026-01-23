Comme la Française Gisèle Pelicot devenue un symbole de la lutte contre les violences sexuelles pour avoir refusé le huis clos au cours du procès de son mari, la victime dans ce dossier, Joanne Young, âgée de 48 ans, a renoncé à son droit à l'anonymat. Elle ne s'est toutefois pas pour l'instant exprimée et sa présence au tribunal vendredi n'a pas été confirmée.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Son ex-mari, Philip Young, doit comparaître devant la cour criminelle de Winchester, dans le sud de l'Angleterre. Le juge devrait lui demander s'il plaide coupable ou non coupable.

Cet ancien élu local conservateur, selon les médias britanniques, a été placé en détention et inculpé fin décembre de 56 délits sexuels, dont de multiples viols, de voyeurisme et de possession d'images indécentes d'enfants.

Il est aussi accusé d'avoir administré à Joanne «une substance avec l'intention de (l')étourdir ou de (la) maîtriser afin d'avoir un rapport sexuel». Les faits incriminés s'étalent sur une période de 13 ans, de 2010 à 2023. Au cours d'une précédente audience, en décembre, il n'avait pris la parole que pour confirmer son nom, sa date de naissance et son adresse.

Agressions sexuelles

Cinq autres hommes - âgés de 31 à 61 ans - comparaîtront également devant la même cour, accusés notamment de viols et d'agressions sexuelles sur Joanne Young. Contrairement à Philip Young, ils ont été maintenus en liberté, avec interdiction d'entrer en contact les uns avec les autres.

Deux d'entre eux ont plaidé non coupable pendant une audience précédente. La police n'a pas donné plus de détails, notamment sur l'endroit où les agressions présumées ont été commises, mais elle a révélé que le principal accusé avait un temps vécu dans la ville de Swindon (à une centaine de kilomètres à l'ouest de Londres), tout comme trois des autres hommes.

En France, Gisèle Pelicot a été violée pendant une décennie à son domicile de Mazan (sud) par des dizaines d'inconnus que son mari, Dominique Pelicot, qui la droguait, recrutait sur internet. Elle a refusé que le procès de celui-ci se déroule à huis clos et l'affaire a eu un retentissement international.

