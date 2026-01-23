  1. Clients Privés
Royaume-Uni Une affaire similaire aux viols de Mazan défraie la chronique !

Gregoire Galley

23.1.2026

Comme la Française Gisèle Pelicot devenue un symbole de la lutte contre les violences sexuelles pour avoir refusé le huis clos au cours du procès de son mari, la victime dans ce dossier, Joanne Young, âgée de 48 ans, a renoncé à son droit à l'anonymat. Elle ne s'est toutefois pas pour l'instant exprimée et sa présence au tribunal vendredi n'a pas été confirmée.

Cinq autres hommes - âgés de 31 à 61 ans - comparaîtront également devant la même cour.
Cinq autres hommes - âgés de 31 à 61 ans - comparaîtront également devant la même cour.
KEYSTONE

Agence France-Presse

23.01.2026, 07:54

Son ex-mari, Philip Young, doit comparaître devant la cour criminelle de Winchester, dans le sud de l'Angleterre. Le juge devrait lui demander s'il plaide coupable ou non coupable.

Cet ancien élu local conservateur, selon les médias britanniques, a été placé en détention et inculpé fin décembre de 56 délits sexuels, dont de multiples viols, de voyeurisme et de possession d'images indécentes d'enfants.

Il est aussi accusé d'avoir administré à Joanne «une substance avec l'intention de (l')étourdir ou de (la) maîtriser afin d'avoir un rapport sexuel». Les faits incriminés s'étalent sur une période de 13 ans, de 2010 à 2023. Au cours d'une précédente audience, en décembre, il n'avait pris la parole que pour confirmer son nom, sa date de naissance et son adresse.

«Préjudice supplémentaire». Fin du chapitre judiciaire pour Gisèle Pelicot

«Préjudice supplémentaire»Fin du chapitre judiciaire pour Gisèle Pelicot

Agressions sexuelles

Cinq autres hommes - âgés de 31 à 61 ans - comparaîtront également devant la même cour, accusés notamment de viols et d'agressions sexuelles sur Joanne Young. Contrairement à Philip Young, ils ont été maintenus en liberté, avec interdiction d'entrer en contact les uns avec les autres.

Deux d'entre eux ont plaidé non coupable pendant une audience précédente. La police n'a pas donné plus de détails, notamment sur l'endroit où les agressions présumées ont été commises, mais elle a révélé que le principal accusé avait un temps vécu dans la ville de Swindon (à une centaine de kilomètres à l'ouest de Londres), tout comme trois des autres hommes.

En France, Gisèle Pelicot a été violée pendant une décennie à son domicile de Mazan (sud) par des dizaines d'inconnus que son mari, Dominique Pelicot, qui la droguait, recrutait sur internet. Elle a refusé que le procès de celui-ci se déroule à huis clos et l'affaire a eu un retentissement international.

Archive sur l’affaire Pelicot

Viols de Mazan: peine alourdie en appel contre le dernier accusé

Viols de Mazan: peine alourdie en appel contre le dernier accusé

Le procès en appel des viols de Mazan s'est soldé par 10 ans de prison pour l'unique accusé, refermant la page judiciaire d'une affaire qui a touché le monde entier.

10.10.2025

