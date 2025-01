Une Anglaise disparue retrouvée après plus de 50 ans!

Un appel lancé sur les réseaux sociaux a permis d'obtenir des indices qui ont conduit la police à retrouver une femme disparue cinq décennies plus tôt. Elle va bien. Mais la raison de sa disparition en 1972 reste toutefois un mystère.

C'est avec cette photo que la femme était recherchée : La police britannique a résolu l'une de ses plus anciennes affaires de disparition. West Midlands Police

DPA dpa

Une femme disparue en Angleterre a été retrouvée plus de 50 ans après sa disparition. Comme l'a annoncé la police de la région des West Midlands, Sheila Fox a disparu en 1972 à l'âge de 16 ans seulement. Elle vivait alors avec ses parents à Coventry.

Lorsque la police a récemment publié un appel à témoins avec une photo en noir et blanc de la jeune femme sur son site web et sur les réseaux sociaux, elle a reçu des informations qui lui ont permis... de retrouver la disparue! Des agents ont parlé avec elle et elle se porte bien, poursuit le communiqué.

Relation avec un homme plus âgé ?

La police n'a toutefois pas donné d'informations sur les circonstances de cette mystérieuse affaire. Selon les médias britanniques, l'adolescente de l'époque pourrait avoir eu une relation avec un homme plus âgé au moment de sa disparition. Elle vivrait désormais dans une autre région du pays.

«Chaque personne disparue a une histoire et ses familles et amis méritent de savoir ce qui leur est arrivé et, nous l'espérons, d'être réunis avec eux», a déclaré le sergent-détective Jenna Shaw de l'équipe d'enquête sur les affaires de longue date, dites «cold cases».