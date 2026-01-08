  1. Clients Privés
«Problème chronique» L'année s'annonce difficile pour les plus pauvres, avertit Caritas

ATS

8.1.2026 - 10:15

La charge qui pèse sur les ménages les plus pauvres en Suisse continuera d'augmenter en 2026, avertit Caritas jeudi. Pour l'organisation, il est urgent de soulager ces ménages, par exemple en développant les mesures existantes comme la réduction des primes.

Sur les 708'000 personnes directement touchées par la pauvreté en Suisse, environ 100'000 sont des enfants et 336'000 des working poors (image d'illustration).
Sur les 708'000 personnes directement touchées par la pauvreté en Suisse, environ 100'000 sont des enfants et 336'000 des working poors (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

08.01.2026, 10:15

08.01.2026, 11:41

«Le problème de la pauvreté en Suisse est devenu chronique. Il est inadmissible que 16% de la population – dont de nombreuses familles et enfants – voient leurs perspectives fortement réduites et soient confrontés au souci quotidien de garantir leur subsistance», souligne le directeur de Caritas Suisse Peter Lack, cité dans un communiqué de l'organisation.

Pour Caritas, sept éléments contribueront à détériorer la situation des plus démunis en 2026: l'augmentation du coût de la vie, la hausse des primes d'assurance-maladie, la pression sur le marché du logement, la stagnation des bas salaires combinée à la hausse des frais, un forfait pour l'entretien de l'aide sociale trop bas et un soutien aux familles insuffisant. Finalement, les plus pauvres ne bénéficient pas des baisses d'impôts mais sont beaucoup plus touchés que les riches par l'augmentation de la TVA.

Parallèlement à des mesures pour soulager directement les ménages les plus pauvres, Caritas appelle à agir pour éviter que les inégalités ne se creusent davantage. Et d'évoquer la possibilité d'augmenter les impôts sur la fortune ou les successions.

Nouvelle plateforme sur la pauvreté

Caritas fête en 2026 son 125e anniversaire. A cette occasion, l'association a lancé jeudi la plateforme web «La pauvreté en Suisse», qui fournit un aperçu de la situation dans le pays.

Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, plus de 1,4 million de personnes vivent sous le seuil de pauvreté ou juste au-dessus en Suisse, rappelle Caritas. Sur les 708'000 personnes directement touchées par la pauvreté, environ 100'000 sont des enfants et 336'000 des working poors, soit des personnes qui sont pauvres malgré un travail rémunéré.

Une personne seule touchée par la pauvreté dispose au maximum de 2315 francs par mois, et une famille de quatre personnes (deux parents et deux enfants) de 4051 francs.

