Une entreprise d'armement polonaise veut utiliser le nom «Obélix» pour ses produits, au grand dam de la maison d'édition de la bande dessinée. Le tribunal de l'UE doit maintenant trancher le litige.

Au lieu d'une ambiance de vacances, il y a de nouveau beaucoup d'ennuis avec les Romains. ASTERIX®- OBELIX®- IDEFIX®/© 2025 LES ÉDITIONS ALBERT RENE/GOSCINNY-UDERZO /dpa

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Samuel Walder SDA

Pas le temps ? blue News résume pour toi Une entreprise d'armement polonaise veut utiliser "Obélix" comme marque pour des armes et des munitions, ce que l'éditeur français de BD conteste juridiquement.

L'éditeur craint une exploitation du nom connu et une atteinte à son image.

Dans le cas de marques connues, la protection peut également s'appliquer à des produits totalement différents si leur réputation est exploitée ou endommagée.

L'Office européen des marques s'est toutefois opposé à la maison d'édition et doute de la notoriété ainsi que de l'association mentale entre le personnage de bande dessinée et les armes. Montre plus

Entre BD et armes à feu : une entreprise d'armement veut utiliser «Obélix» comme marque pour ses produits. La maison d'édition derrière la célèbre bande dessinée culte s'y oppose. Un expert juridique explique l'affaire.

Dans le litige concernant la marque «Obélix», le Tribunal de l'Union européenne rend son jugement. Une entreprise d'armement polonaise veut utiliser la marque verbale pour des armes et des munitions. La maison d'édition française, à l'origine de la célèbre série de bandes dessinées Astérix avec le personnage Obélix, a porté plainte contre cette décision. En faveur de la maison d'édition, «Obélix» est enregistré comme marque depuis 1998, par exemple pour des livres, des vêtements et des jeux.

En 2022, l'Office européen des marques avait en outre enregistré la marque pour les produits de la société polonaise. La maison d'édition critique le fait que l'entreprise d'armement pourrait profiter de la notoriété et du prestige de la marque antérieure et nuire à sa réputation.

L'entreprise polonaise profite-t-elle de la réputation d'Obélix ?

Obélix, l'un des personnages principaux de la bande dessinée culte de René Goscinny et Albert Uderzo, est connu pour sa force et sa taille. Il n'y a guère de fan de BD qui ne connaisse pas le Gaulois. Selon les informations fournies par la maison d'édition dans le cadre de la procédure devant l'Office des marques, les livres ont été traduits en 111 langues et vendus à 375 millions d'exemplaires dans le monde. Du point de vue de l'éditeur, la société d'armement a choisi la marque pour ses produits comme une allusion à «l'invincibilité et à la force surhumaine» du personnage d'Obélix.

Normalement, même en cas de marque identique, il n'y aurait pas de violation de la marque dans le cas de la société d'armement et de la maison d'édition de bandes dessinées, car les domaines de produits concernés ne sont «même pas vaguement similaires», explique l'expert en droit des marques Jens Fusbahn de Düsseldorf. Pour les marques connues, la protection va plus loin. L'utilisation de telles marques, même pour des produits et des services totalement différents, est en effet interdite si le caractère distinctif ou la renommée sont ainsi exploités de manière déloyale ou s'ils subissent un préjudice.

Selon l'avocat, il y a utilisation déloyale lorsqu'une entreprise exploite à son avantage une forte association avec les caractéristiques attribuées à Obélix, quasiment en tant que «resquilleur». De plus, le personnage de bande dessinée a un caractère familial positif et humoristique. Selon Fusbahn, ce caractère peut tout à fait être endommagé par une association avec des armes et des munitions.

L'Office des marques s'oppose à la maison d'édition

L'Office européen des marques ne considère pas l'argumentation de la maison d'édition comme plausible. Tout d'abord, la notoriété de la marque antérieure n'est pas certaine. En outre, il est douteux que les acheteurs d'armes associent mentalement leurs caractéristiques à celles du personnage de bande dessinée, indique l'autorité.

Enfin, l'offre de l'entreprise polonaise s'adresse à un public très spécifique, "en principe du personnel militaire, des chasseurs, des agents de sécurité et des policiers". Ce n'est que dans de rares cas et sous réserve de règles strictes que les marchandises seraient achetées par une partie du grand public.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.