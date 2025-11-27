  1. Clients Privés
À 250 kilomètres de Sydney Une attaque de requin fait un mort et un blessé en Australie

ATS

27.11.2025 - 03:17

Un requin a tué une personne et en a gravement blessé une autre jeudi sur une plage de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dans l'est de l'Australie, ont déclaré les sauveteurs et la police. L'une des deux victimes était une femme, qui est décédée sur place.

L'attaque s'est produite près d'une plage de Crowdy Bay, à environ 250 kilomètres au nord de Sydney (archives).
L'attaque s'est produite près d'une plage de Crowdy Bay, à environ 250 kilomètres au nord de Sydney (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.11.2025, 03:17

27.11.2025, 07:11

L'autre victime, un homme gravement blessé à la jambe, a été transportée par hélicoptère à l'hôpital dans un état stable, a précisé le service ambulancier à l'AFP.

«Cette région est tellement isolée qu'il n'y a aucun service de sauvetage là-bas», a déclaré à la radio locale 2G Steven Pearce, directeur général de Surf Life Saving NSW, branche régionale d'un réseau de sauveteurs bénévoles et professionnels.

Les services d'urgence ont été appelés vers 06h30 sur les lieux de l'attaque, qui s'est produite près d'une plage de Crowdy Bay, à environ 250 kilomètres au nord de Sydney.

250 morts depuis 1791

Depuis 1791, plus de 1280 incidents impliquant des requins ont été recensés en Australie, dont plus de 250 mortels, selon une base de données sur les rencontres entre ces squales et les humains.

En septembre, un surfeur a perdu la vie après avoir été attaqué par un grand requin blanc au large d'une plage populaire du nord de Sydney.

Les eaux australiennes abritent de nombreux requins – le grand requin blanc figurant en tête de liste des espèces susceptibles d'infliger une morsure mortelle à un être humain – qui effraient sans dissuader les passionnés de nage, surf et autres sports aquatiques.

En 2024, près des deux tiers de la population australienne ont effectué 650 millions de visites sur le littoral, selon une enquête.

La question de la protection des populations contre les requins est un sujet sensible en Australie. Les autorités adoptent une approche globale: déploiement de drones, fixation de balises acoustiques sur les requins pour permettre leur détection par des bouées d'écoute près des plages fréquentées, alerte en temps réel via une application mobile et installation de filets.

