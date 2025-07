Le jury d'un tribunal australien a reconnu coupable lundi une quinquagénaire accusée d'avoir tué trois personnes en leur servant des champignons vénéneux, une affaire qui a tenu en haleine les médias du pays.

Erin Patterson a été reconnue coupable d'avoir tué trois membres de sa belle-famille en leur servant des champignons vénéneux. ats

Keystone-SDA ATS

Erin Patterson, 50 ans, était accusée du meurtre des parents de son mari – dont elle était séparée – et de la tante de ce dernier, à qui elle avait servi en juillet 2023 une spécialité culinaire anglaise, un boeuf Wellington, comportant des amanites phalloïdes – un des plus dangereux champignons vénéneux. Pendant son procès de plus de deux mois, l'accusée a maintenu que cet empoisonnement était accidentel.

Mais un jury de 12 membres l'a reconnue coupable de triple meurtre lundi, et également de tentative de meurtre sur un quatrième convive. Son époux dont elle était séparée, lui, avait décliné l'invitation.

Le procès, tenu dans la petite ville rurale de Morwell, dans le sud-est de l'Australie, a attiré de nombreux médias, notamment internationaux, et des passionnés d'affaires criminelles.