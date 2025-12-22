AccidentUne automobiliste termine sa course dans le Rhin à Wallbach
ATS
22.12.2025 - 11:30
Une automobiliste a terminé dimanche après-midi sa course dans le Rhin à Wallbach (AG). La conductrice de 38 ans a réussi à se dégager seule du véhicule et à nager jusqu'à la berge. La voiture a entièrement coulé.
Keystone-SDA
22.12.2025, 11:30
22.12.2025, 11:46
ATS
L'alerte a été donnée dimanche peu après 16h00 par des tiers qui ont signalé le véhicule dans le fleuve, indique lundi la police cantonale argovienne. Lorsque les secours sont arrivés sur place, la voiture était entièrement submergée mais la conductrice était déjà sur la terre ferme.
La femme a été prise en charge et transportée à l'hôpital. Le véhicule ne devrait être repêché que lundi. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.
Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse
Les routes suisses racontent une histoire contrastée. Moins d’accidents qu’avant, mais certains risques restent élevés. Cette vidéo met en lumière les réalités derrière les chiffres. Bilan des accidents de la route 2024.