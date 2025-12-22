Une automobiliste a terminé dimanche après-midi sa course dans le Rhin à Wallbach (AG). La conductrice de 38 ans a réussi à se dégager seule du véhicule et à nager jusqu'à la berge. La voiture a entièrement coulé.

La femme a été prise en charge et transportée à l'hôpital. Le véhicule ne devrait être repêché que lundi. (Image symbolique) sda

Keystone-SDA ATS

L'alerte a été donnée dimanche peu après 16h00 par des tiers qui ont signalé le véhicule dans le fleuve, indique lundi la police cantonale argovienne. Lorsque les secours sont arrivés sur place, la voiture était entièrement submergée mais la conductrice était déjà sur la terre ferme.

La femme a été prise en charge et transportée à l'hôpital. Le véhicule ne devrait être repêché que lundi. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.