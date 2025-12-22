  1. Clients Privés
Accident Une automobiliste termine sa course dans le Rhin à Wallbach

ATS

22.12.2025 - 11:30

Une automobiliste a terminé dimanche après-midi sa course dans le Rhin à Wallbach (AG). La conductrice de 38 ans a réussi à se dégager seule du véhicule et à nager jusqu'à la berge. La voiture a entièrement coulé.

La femme a été prise en charge et transportée à l'hôpital. Le véhicule ne devrait être repêché que lundi. (Image symbolique)
La femme a été prise en charge et transportée à l'hôpital. Le véhicule ne devrait être repêché que lundi. (Image symbolique)
sda

Keystone-SDA

22.12.2025, 11:30

22.12.2025, 11:46

L'alerte a été donnée dimanche peu après 16h00 par des tiers qui ont signalé le véhicule dans le fleuve, indique lundi la police cantonale argovienne. Lorsque les secours sont arrivés sur place, la voiture était entièrement submergée mais la conductrice était déjà sur la terre ferme.

La femme a été prise en charge et transportée à l'hôpital. Le véhicule ne devrait être repêché que lundi. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.

Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse

Les décès sur les routes suisses repartent à la hausse

Les routes suisses racontent une histoire contrastée. Moins d’accidents qu’avant, mais certains risques restent élevés. Cette vidéo met en lumière les réalités derrière les chiffres. Bilan des accidents de la route 2024.

04.09.2025

