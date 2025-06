Une autoroute défraie la chronique en France !

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a estimé vendredi lors d'un déplacement dans le Tarn que les conditions étaient réunies pour que les travaux reprennent sur le chantier de l'autoroute Toulouse-Castres.

Les travaux pourraient reprendre sur le chantier de l'autoroute Toulouse-Castres. IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Je suis une femme respectueuse des procédures et des règles, et ce que l'on voit c'est qu'ici, aujourd'hui, il faut absolument respecter cela et faire en sorte que le chantier puisse continuer», a-t-elle déclaré lors d'un point-presse.

«Aujourd'hui on a une décision qui autorise la reprise des travaux. Toutes les autorisations sont présentes. Donc il n'y a pas de raison de ne pas les reprendre (...) J'appelle évidemment à la reprise des travaux», a souligné Yaël Braun-Pivet, durant l'inauguration de la mairie de Puylaurens, dans le Tarn.

Le tribunal administratif de Toulouse a ordonné fin février l'arrêt du chantier, considérant qu'il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) pour justifier les dégâts causés à l'environnement.

L'Etat a fait appel et obtenu le 28 mai une autorisation temporaire de reprise des travaux, le temps que la cour administrative d'appel tranche sur le fond du dossier dans plusieurs mois.

Vendredi dans le Tarn, la présidente de l'Assemblée nationale a rencontré les dirigeants d'Atosca, maître d'oeuvre et futur concessionnaire de l'autoroute, ainsi qu'un collectif d'opposants au chantier.

«J'entends les oppositions, j'entends ces problématiques environnementales qu'il faut prendre en compte. (...) C'est important d'entendre tout le monde mais (...) il faut respecter toutes les décisions qui ont été prises au niveau administratif et législatif et avancer pour le bien commun», a-t-elle ajouté.

En parallèle de la procédure judiciaire, une proposition de loi dont l'objectif est de permettre l'achèvement de l'A69, a été approuvée au Sénat, rejetée à l'Assemblée nationale et va désormais être examinée devant une commission mixte députés-sénateurs.

«Il faut qu'on fixe une commission mixte paritaire, en lien avec le gouvernement et avec le président des commissions concernées. Je ne peux pas annoncer de date», a déclaré la présidente de l'Assemblée, interrogée sur les prochaines étapes.

La construction de l'autoroute destinée à désenclaver la région de Castres et Mazamet doit progressivement reprendre mi-juin, après quatre mois d'arrêt. Alors que la mise en service était initialement programmée fin 2025, elle a été repoussée au second semestre 2026.

De leur côté, les opposants maintiennent la pression. Une grande mobilisation est convoquée les 4, 5 et 6 juillet aux abords du chantier.