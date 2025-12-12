L'autrice britannique Joanna Trollope, qui a connu le succès avec ses sagas familiales au coeur de l'Angleterre rurale, est décédée à 82 ans, a annoncé sa famille vendredi.

En 2019, Joanna Trollope avait été faite commandeur de l'ordre de l'Empire britannique (CBE) par la défunte reine Elizabeth II. imago images/i Images

Keystone-SDA ATS

Joanna Trollope, lointaine descendante du célèbre et prolifique romancier de l'époque victorienne Anthony Trollope, était l'autrice d'une quarantaine de livres, certains écrits sous le pseudonyme Caroline Harvey.

Ses romans, dont «Les enfants d'une autre», «Les femmes de ses fils» ou «Une famille», racontent les relations et les évènements de la vie de familles appartenant à la classe moyenne dans la campagne anglaise. Il est question d'adoption, de divorce et de familles recomposées.

Son décès, dans sa maison de l'Oxfordshire (centre de l'Angleterre), a été annoncé par ses deux filles. «C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Joanna Trollope, une de nos romancières les plus aimées, acclamées et appréciées», a déclaré son agent James Gill.

Faiblesses humaines

Son éditeur au sein de la maison Pan Macmillan, a rendu hommage à une autrice «spirituelle, sage et empathique».

«Elle nous laisse à tous un merveilleux héritage d'observations sociales captivantes et perspicaces, ayant décrit les dynamiques familiales avec chaleur, intelligence et un sens aigu des faiblesses humaines», a-t-il déclaré, cité par le magazine The Bookseller.

En 2019, elle avait été faite commandeur de l'ordre de l'Empire britannique (CBE) par la défunte reine Elizabeth II, pour service rendu à la littérature.