«La défunte était âgée de 30 ans» - Une avalanche fait un mort et deux blessés graves

Une femme est morte et deux hommes ont été grièvement blessés dans une avalanche samedi à la mi-journée dans le massif de Belledonne en Savoie, a-t-on appris auprès des pompiers du département. Les trois victimes sont de nationalité française.

Le nombre de décès survenus ces trois dernières semaines dans les Alpes françaises se porte à neuf (image prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

La coulée s'est déclenchée peu avant midi sur la commune d'Arvillard, au sud de Chambéry, touchant un groupe de trois randonneurs à ski, de nationalité française, qui faisait l'ascension des Grands Moulins (2495 mètres d'altitude), ont indiqué les pompiers à l'AFP, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

«C'est un autre groupe de randonneurs, à proximité, qui a donné l'alerte. Deux CRS et un médecin ont été dépêchés sur place en hélicoptère, appuyés par les pompiers des Pays de Savoie. La défunte était âgée de 30 ans», ont-ils ajouté. Les deux blessés graves, dont la nature des blessures et l'âge n'ont pas été précisés, ont été respectivement pris en charge à l'hôpital à Grenoble et à Chambéry, selon la même source.

Le risque avalanche était de 3 sur 5 dans le secteur. Dans la nuit du 4 au 5 février, un guide de haute montagne de 60 ans avait été retrouvé mort enseveli sous une avalanche, hors piste, en vallée de Chamonix (Haute-Savoie). Ce nouveau décès samedi porte à neuf le nombre de personnes qui ont péri dans des avalanches dans les Alpes du Nord au cours de ces trois dernières semaines.