Avalanche géante sur l’Annapurna: le camp de base submergé

Au Népal, une avalanche spectaculaire s’est abattue samedi sur le camp de base de l’Annapurna, à plus de 4100 mètres d’altitude. Par miracle, aucun blessé n’est à déplorer. Des images impressionnantes montrent la puissance du phénomène.

Massive Avalanche Spotted at Annapurna North Base Camp in Nepal 🏔️❄️ pic.twitter.com/9KxrGpqsNa — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) October 29, 2025

Adrian Kammer

Le 26 octobre, une avalanche massive a dévalé le versant nord de l’Annapurna, l’un des sommets les plus dangereux du monde.

En quelques instants, un gigantesque mur de neige s’est détaché de la montagne, dévalant la pente à grande vitesse avant d’engloutir le camp de base sous un nuage blanc.

Des vidéos tournées par des trekkeurs montrent la scène : un souffle assourdissant, puis une épaisse brume de neige et de glace qui enveloppe tentes et randonneurs. Les guides de montagne et les touristes présents ont eu le réflexe de se mettre à l’abri à temps.

Aucun blessé malgré la violence de l’avalanche

Selon les autorités locales, personne n’a été blessé. « Les groupes de trekking ont pu regagner la sécurité avant que la neige n’atteigne complètement le camp », ont indiqué les services de secours népalais.

L’Annapurna, qui culmine à 8091 mètres, est réputé pour être l’un des sommets les plus dangereux de l’Himalaya. Les avalanches y sont fréquentes et redoutées, même par les alpinistes les plus expérimentés.