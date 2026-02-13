  1. Clients Privés
Drame en montagne Une avalanche sème la mort à Val d'Isère

ATS

13.2.2026 - 15:59

Trois skieurs sont décédés vendredi dans une avalanche à Val d'Isère, en Savoie. Elle est survenue en secteur hors-piste, alors que le risque d'avalanche demeure très élevé, a indiqué la station.

Keystone-SDA

13.02.2026, 15:59

13.02.2026, 16:29

La coulée de neige a emporté six skieurs dont quatre étaient accompagnés d'un professionnel, selon un communiqué. «Malgré l'intervention rapide des secours, trois victimes sont décédées. Ils étaient tous équipés de systèmes de recherche de victimes en avalanche», indique la station. Une enquête a été ouverte.

Le risque d'avalanche dans la zone est actuellement très élevé (4/5), rappelle la station, qui exhorte les pratiquants à rester dans les zones sécurisées et balisées.

Le passage de la tempête Nils en France jeudi s'est traduit par de très fortes chutes de neige, apportant jusqu'à 60 à 100 cm de neige fraîche depuis le début de l'épisode, localement plus sur le massif du Mont-Blanc, selon Météo-France.

Tempête Nils. 450'000 foyers encore privés d'électricité en France

Tempête Nils450'000 foyers encore privés d'électricité en France

Risque

Le prévisionniste avait classé la Savoie en vigilance rouge avalanches pour toute la journée de jeudi, une décision rarissime en France avec seulement deux autres occurrences depuis la naissance du dispositif il y a 25 ans.

Face au risque, plusieurs domaines skiables des Alpes avaient pris la décision de fermer entièrement ou partiellement leurs domaines skiables jeudi.

Vendredi, le niveau de risque d'avalanche reste «fort» (4 sur 5) sur une grande majorité des massifs des Alpes et «le manteau neigeux très instable, surtout au-dessus de 1800-2000 m d'altitude», avertit encore Météo-France. «Des avalanches sont donc faciles à déclencher par un skieur ou un randonneur et peuvent mobiliser des volumes de neige très importants».

Situation critique. Fort risque d’avalanche: les autorités appellent à la prudence

Situation critiqueFort risque d’avalanche: les autorités appellent à la prudence

