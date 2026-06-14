Une jeune femme a été précipitée dans le vide depuis un pont, d'une hauteur de 40 mètres. Les employés d'un prestataire de sports extrêmes auraient apparemment négligé un détail vital. Six personnes impliquées ont été arrêtées.

Lors d'une séance de rope jumping près de la ville brésilienne de São Paulo, une jeune femme de 21 ans a été poussée d'une plate-forme vers une mort certaine, sans corde de sécurité attachée. Screenshot X

DPA dpa

Pas le temps ? blue News résume pour toi Une jeune femme de 21 ans est décédée au Brésil lors d'un saut à l'élastique depuis un pont.

Les employés de l'organisateur avaient apparemment oublié de l'attacher à la corde de sécurité.

Six personnes impliquées ont été arrêtées à la suite de cet accident mortel. Montre plus

Au Brésil, une jeune femme a trouvé la mort lors d'un saut en rope jumping depuis un pont. Les employés de l'organisateur de sports extrêmes ont oublié d'attacher la jeune femme de 21 ans à la corde de sécurité et celle-ci a fait une chute d'environ 40 mètres depuis le pont Ponte do Esqueleto, près de la ville de Limeira, dans l'État de São Paulo, comme l'a indiqué la municipalité en se référant à la police militaire. Les secours n'ont pu que constater le décès de la jeune femme. Six personnes impliquées ont été arrêtées.

Des vidéos montrent des employés d'un prestataire de sports extrêmes transportant la jeune femme jusqu'au bord du pont et la poussant dans le vide. La corde de sécurité gît enroulée sur le sol. Screenshot X

Le « rope jumping » est un sport extrême dans lequel des personnes se jettent dans le vide en étant assurées par une corde d'escalade. Contrairement au « bungee jumping », plus connu, la corde est à peine élastique. Elle est généralement fixée en décalé par rapport au point de saut, de sorte que la chute est amortie par un mouvement pendulaire.

Après l'accident, la municipalité de Limeira a annoncé qu'elle allait porter plainte contre les autorités fédérales chargées de la sécurité du pont. Selon un communiqué, des mesures de sécurité avaient déjà été demandées à plusieurs reprises, mais rien n'avait été fait. « Malheureusement, l'inaction des autorités fédérales a conduit à une nouvelle tragédie à Limeira », a déclaré le maire Murilo Félix.