La victime de l'accident de canyoning survenu vendredi après-midi à Lodrino (TI) a été identifiée. Il s'agit d'une Britannique de 32 ans domiciliée au Royaume-Uni, indique samedi la police cantonale tessinoise

La jeune femme a été retrouvée dans l'eau par les membres du groupe qui pratiquaient ce sport avec elle et ont averti les secours. (image d'illustration) IVO SCHOLZ/SCHWEIZ TOURISMUS

L'enquête se poursuit pour tenter de préciser le déroulement exact des faits, survenus peu après 14h30, ajoute-t-elle. La jeune femme a été retrouvée dans l'eau par les membres du groupe qui pratiquaient ce sport avec elle et ont averti les secours. Les policiers et les secouristes de la Rega n'ont toutefois pu que constater son décès.