Accident au Tessin Une Britannique de 32 ans se tue en faisant du canyoning

Valérie Passello

13.9.2025

La victime de l'accident de canyoning survenu vendredi après-midi à Lodrino (TI) a été identifiée. Il s'agit d'une Britannique de 32 ans domiciliée au Royaume-Uni, indique samedi la police cantonale tessinoise

La jeune femme a été retrouvée dans l'eau par les membres du groupe qui pratiquaient ce sport avec elle et ont averti les secours. (image d'illustration)
La jeune femme a été retrouvée dans l'eau par les membres du groupe qui pratiquaient ce sport avec elle et ont averti les secours. (image d'illustration)
IVO SCHOLZ/SCHWEIZ TOURISMUS

Valérie Passello

13.09.2025, 09:41

L'enquête se poursuit pour tenter de préciser le déroulement exact des faits, survenus peu après 14h30, ajoute-t-elle. La jeune femme a été retrouvée dans l'eau par les membres du groupe qui pratiquaient ce sport avec elle et ont averti les secours. Les policiers et les secouristes de la Rega n'ont toutefois pu que constater son décès.

