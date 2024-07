Olena Zelenska s'est-elle vraiment offert une Bugatti à 4,4 millions d'euros?

Une rumeur délirante agite la toile: Olena Zelenska, l'épouse du président ukrainien, aurait acheté la toute nouvelle Bugatti Tourbillon pour la modique somme de 4,4 millions d'euros. Et pour couronner le tout, elle aurait utilisé l'argent du «contribuable américain» destiné à aider l'Ukraine dans sa défense contre la Russie. Il s'agit en réalité d'une fake news.

La Tourbillon est estimée à 4,1 millions d’euros pour la version sans option. IMAGO/Cover-Images

La rumeur, qui enflamme les réseaux sociaux, a suscité des réactions très virulentes.

«Pendant que les Ukrainiens crèvent dans une guerre absurde, Olena Zelenska, la femme de Zelensky, s'achète une Bugatti Turbillon à 4,5 millions d'euros lors d'un séjour à Paris. Le contraste entre leur luxe et la misère de l'Ukraine est révoltante. Combien de temps encore ce cirque obscène va t'il durer?», a réagi une internaute dans un tweet générant plus de 600'000 vues.

Un tweet du très controversé Jackson Hinkle a accumulé plus de 65'000 likes: «La femme du président ukrainien vient d'acheter une voiture de sport Bugatti d'une valeur de 4,4 millions d'euros avec l'argent du contribuable américain.»

Mais comment est née cette rumeur? Pour justifier leurs affirmations, les internautes s'appuient sur une facture et la vidéo d'un homme se présentant comme salarié de la concession Bugatti Paris. Ce dernier se félicite de compter Olena Zelenska comme «première propriétaire» de ce tout nouveau bolide.

En réalité, la vidéo de l'employé est un deepfake, créé à l'aide d'intelligence artificielle! Elle provient d'un faux compte Instagram nommé @jacques_bertin_ls. L'utilisateur, suivi par plus de 5000 personnes, prétend être lié au groupe Schumacher, propriétaire de Car Lovers.

Face à cette «campagne de désinformation» orchestrée par ce «prétendu commercial», la concession Bugatti de Paris, gérée par le groupe Car Lovers, a rapidement réagi. Dans un communiqué publié sur Instagram, elle dément l'existence de cette transaction et de cette facture, et liste les nombreuses incohérences du document: absence de mentions légales, adresse incorrecte (Neuilly-sur-Seine étant écrit avec un seul «l»), et erreurs dans le prix et les options du véhicule.