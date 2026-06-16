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Ambiance suffocante Une canicule intense pourrait s’abattre sur la Suisse !

Gregoire Galley

16.6.2026

Après la vague de chaleur du mois de mai, une nouvelle incursion très chaude pourrait toucher la Suisse en fin de semaine. Selon certains modèles, cette chaleur accablante pourrait durer plusieurs jours.

Il va faire très chaud en Suisse ces prochains jours.
Il va faire très chaud en Suisse ces prochains jours.
ats

Gregoire Galley

16.06.2026, 14:20

Dès la fin de semaine, les climatiseurs vont tourner à plein régime en Suisse puisque les températures vont dépasser la barre des 30 degrés, voire celle des 35 degrés dans plusieurs régions.

MétéoSuisse a d’ailleurs émis un préavis canicule de degré 3 valable à partir de ce jeudi 12h00 pour le Plateau, le Jura, le Valais et le Tessin. Dans ces conditions suffocantes, MétéoSuisse rappelle les bons gestes à adopter : boire au moins 1,5 litre par jour, de préférence des boissons non sucrées et non alcoolisées, et ne pas laisser de personnes ou d'animaux dans une voiture garée.

Cette vague de chaleur devrait durer au moins jusqu’au mardi 23 juin. Selon plusieurs modèles, cet épisode caniculaire pourrait même se prolonger bien au-delà de cette date même s’il faut prendre avec des pincettes les prévisions à une si longue échéance.

Quoiqu’il en soit, si cette chaleur devait se prolonger, elle pourrait battre des records. «Si les condition, encore soumises à pas mal d’incertitudes se produisent, cette canicule pourrait être une des plus intenses qu’on ait jamais vue», alerte l’Association suisse des risques naturels sur son compte Facebook.

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