Un record Une carte Pokémon vendue 16 millions de dollars

ATS

17.2.2026 - 06:16

Une carte Pokémon extrêmement rare a été vendue lundi aux enchères pour 16'492'000 dollars américains. Il s'agit d'un niveau jusque-là jamais atteint par ces objets que s'arrachent des collectionneurs du monde entier.

Des collectionneurs du monde entier s'arrachent les cartes Pokémon (archives).
Des collectionneurs du monde entier s'arrachent les cartes Pokémon (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.02.2026, 06:16

17.02.2026, 07:05

Cette carte dite «Pikachu Illustrator», à l'effigie du célèbre personnage jaune électrique de la franchise japonaise, avait été achetée par le YouTubeur américain Logan Paul lors d'une autre vente record en 2021, pour 5,28 millions de dollars.

L'acheteur est cette fois AJ Scaramucci, fils de l'ancien directeur de la communication de la Maison-Blanche Anthony Scaramucci, selon le Guinness World Records et Goldin, la maison d'enchères.

À l'issue de la vente, Logan Paul a passé autour du cou de son nouveau propriétaire la carte, accrochée à un collier en diamant d'une valeur de 75'000 dollars, selon le Guinness.

Guinness World Records l'a certifiée comme la carte Pokémon, mais aussi la carte à collectionner la plus chère jamais vendue aux enchères, toutes catégories confondues.

Plus de 1000 Pokémon

Le jeu de cartes, lancé au Japon en 1996 dans la foulée de la série de jeux vidéo mettant en scène les monstres de poche ("Pocket monsters"), connaît depuis quelques années un regain d'intérêt qui a fait grimper les prix, provoquant ruptures de stocks et incidents.

Il existe désormais plus de 1000 Pokémon, de nouvelles «générations» faisant leur apparition à chaque nouveau jeu. Les facteurs déterminant la valeur incluent la rareté, le personnage (Mew, Mewtwo, Pikachu et Dracaufeu étant généralement plus prisés) et l'artiste, dont le nom figure sur la carte.

La carte vendue lundi est notée «PSA 10», signifiant qu'elle est dans un état pratiquement parfait.

Les cartes «Pikachu Illustrator» sont très prisées des collectionneurs, car elles ont été dessinées par Atsuko Nishida, la créatrice de Pikachu.

La carte, jamais vendue dans le commerce, avait été distribuée comme prix lors d'un concours d'illustration en 1998. L'année suivant son achat, Logan Paul l'avait portée autour du cou lors d'un événement de catch de la WWE au Texas.

