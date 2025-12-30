Quelque 140'000 euros ont été dérobés au sein même d'une caserne de cette cité balnéaire varoise, a appris l'AFP mardi auprès des pompiers et du parquet de Toulon. La vente annuelle de calendriers des pompiers de Hyères avait permis de réunir cette somme.

Quelque 140'000 euros ont été dérobés au sein même d'une caserne du Var (photo prétexte, archives). IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA ATS

«L'amicale des pompiers de Hyères a été victime d'un cambriolage découvert ce lundi dans la caserne qui l'abrite», a annoncé le procureur de Toulon, Raphaël Balland. Selon Ici Provence, des individus se seraient rendus dans le sous-sol du bâtiment pour pénétrer dans un local dédié à l'amicale des sapeurs-pompiers qui abritait cette somme.

Une enquête, confiée au commissariat de Hyères, ville d'environ 56'000 habitants située à une vingtaine de kilomètres à l'est de Toulon, est en cours.

«Le SDIS du Var, l'union départementale des sapeurs-pompiers du Var et l'amicale des sapeurs-pompiers d'Hyères condamnent avec la plus grande fermeté ces faits d'une gravité exceptionnelle», a estimé le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var dans un communiqué publié lundi soir.