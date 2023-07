Une célèbre influenceuse retrouvée sans vie à 22 ans

Annabelle Ham a été retrouvée morte mercredi après un enterrement de vie de jeune fille en Alabama. L'influenceuse américaine avait auparavant fait une crise d'épilepsie, comme l'a indiqué sa famille sur Instagram.

Le week-end dernier, Annabelle Ham, 22 ans, participait à un enterrement de vie de jeune fille. Après la fête, elle a été portée disparue. Peu de temps après, l'influenceuse américaine a été retrouvée sans vie par la police dans une baie en Alabama aux Etats-Unis, comme le rapporte le «Daily Mail ».

Les circonstances exactes de sa mort ne sont toujours pas claires. Sa famille a toutefois donné des précisions sur Instagram : «Nous écrivons ces lignes avec le cœur lourd. Annabelle a eu une crise d'épilepsie et est partie au ciel».

La famille a ajouté que la jeune fille luttait depuis longtemps contre l'épilepsie et qu'elle voulait sensibiliser les gens à cette maladie. «Annabelle était belle et inspirante et vivait la vie à fond». La famille a encore expliqué qu’elle souhaitait donner davantage de détails sur la mort d’Annabelle dans les jours à venir sur les réseaux sociaux.

Annabelle Ham était suivie par plus de 78 000 followers sur Instagram, alors qu’ils étaient près de 80 000 sur Youtube. Ses posts parlaient principalement de mode.