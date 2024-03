La police cantonale et les polices communales entraînent les 105 aspirantes et aspirants vaudois de l'Académie de police de Savatan aux pratiques sur le terrain. Ils effectueront mercredi et jeudi des exercices à Lausanne, Lucens et Moudon.

Une centaine d'aspirants de l'Académie de Savatan effectueront des exercices sur le terrain les 27 et 28 mars prochain à Lausanne, Lucens et Moudon (photo prétexte). ATS

Ces exercices sont très importants pour la sensibilisation aux réalités du terrain dans leur futur métier de policier, écrivent les forces de l'ordre dans un communiqué. Les aspirants devront développer des interactions avec la population, comprendre les bénéfices de collaborer en partenariat, s'adapter aux spécificités et particularités locales du travail de la police de proximité et savoir exercer une patrouille pédestre en solo.

Pour ce dernier aspect, le but est de donner l'image d'une police facilement abordable et de continuer à resserrer les liens avec la population. De plus, ces exercices permettront aux aspirants de créer un climat de confiance lorsqu'il s'agira d'intervenir et de se familiariser avec les procédures liées à leur mission.

Le concept des journées dites de particularismes s'inscrit dans la volonté de valoriser l'enseignement théorique avec le complément d'une formation pratique. Durant ces journées, la population observera peut-être certaines situations insolites avec des fortes concentrations de personnel en uniforme. Les aspirants seront appelés à résoudre des situations sous forme de mises en scène pour les besoins de la formation.

nt, ats