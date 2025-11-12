La principale centrale laitière norvégienne a annoncé mercredi suspendre «par mesure de précaution» l'usage d'un additif anti-méthane dans l'alimentation bovine, produit par DSM-Firmenich, après des problèmes de santé rapportés dans des troupeaux au Danemark.

L'emploi de l'additif de DSM-Firmenich est depuis peu obligatoire au Danemark pour les troupeaux de plus de cinquante bovins. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

Depuis début octobre, date à laquelle l'emploi de l'additif Bovaer est devenu obligatoire dans les élevages de plus de 50 vaches au Danemark, des éleveurs danois ont rapporté des cas de fièvre, diarrhée, réduction de fertilité et même de morts dans leurs troupeaux.

La pause décidée en Norvège est mise en place dans l'attente d'informations supplémentaires sur les causes de ces problèmes, a indiqué le groupe Norsk melkeråvare, filiale de la plus grande coopérative laitière Tine.

«À ce jour, aucun effet négatif documenté n'a été constaté en lien avec l'utilisation de Bovaer en Norvège», a noté le directeur de l'entreprise, Johnny Ødegård, dans un communiqué.

«Par mesure de précaution, Norsk Melkeråvare (...) choisit toutefois de faire une pause pendant que nous approfondissons nos connaissances», a-t-il ajouté.

Produit par le conglomérat helvéto-néerlandais DSM-Firmenich et approuvé par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), le Bovaer inhibe la production de méthane lors de la digestion des vaches.

Selon l'EFSA, le lait des vaches ayant ingéré du Bovaer est sûr pour la santé humaine, aucune trace de cette molécule de synthèse y ayant été retrouvée à ce jour.

L'additif permet de réduire de 20 à 45% les émissions de méthane des instestins des bovins.

L'élevage dans son ensemble, de la production de fourrage et d'engrais à la rumination des animaux, est responsable d'environ 12% des émissions de gaz à effet de serre causées par les humains.

Cela est largement dû aux rejets de méthane -le deuxième gaz causant le réchauffement derrière le dioxyde de carbone (CO2)- émis lors du processus de digestion des ruminants qui libèrent du méthane en éructant.