Poursuite en justice Une chaîne TV pro-Trump dédommage une société de machines de vote

ATS

18.8.2025 - 18:54

La chaîne américaine pro-Trump Newsmax s'est engagée à payer 67 millions de dollars au géant des machines de vote électronique Dominion qui la poursuivait pour avoir diffusé des accusations mensongères de fraude électorale après la présidentielle de 2020, selon un document officiel publié lundi.

NewsMax a été fondée en 1998 par Christopher Ruddy.
NewsMax a été fondée en 1998 par Christopher Ruddy.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

18.08.2025, 18:54

Dominion Voting Systems avait conclu un accord avec Fox News en avril 2023 pour des faits similaires, forçant la chaîne de Rupert Murdoch, très appréciée des conservateurs, à lui verser 787,5 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites en diffamation du même type.

La société Dominion avait été accusée par des médias proches du président républicain sortant Donald Trump d'avoir utilisé ses machines de votes électroniques pour truquer l'élection de 2020, remportée par le démocrate Joe Biden mais que Donald Trump refuse toujours de reconnaître comme une défaite.

Dominion réclamait 1,6 milliard de dollars à Newsmax pour avoir diffusé des accusations mensongères de fraude électorale.

Newsmax paie mais persiste

Dans un communiqué, Newsmax a expliqué avoir cherché à conclure un accord financier car elle «n'aurait pas reçu un procès équitable» de la part du juge désigné pour ce dossier dans l'Etat du Delaware, celui de Joe Biden, où la plainte avait été déposée.

«Nous affirmons toujours que notre couverture a été juste, équilibrée et menée dans le cadre des normes journalistiques», a aussi déclaré la chaîne.

Dans un document déposé lundi auprès du gendarme boursier américain, la Securities and Exchange Commission (SEC), Newsmax précise avoir réglé vendredi 27 millions de dollars à Dominion et qu'elle paiera le reste en deux tranches en 2026 et 2027.

