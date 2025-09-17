  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Jugé pour empoisonnements Une collègue du Dr Péchier a été «choquée» par l'anesthésiste

ATS

17.9.2025 - 17:42

Une ex-collègue du docteur Frédéric Péchier, jugé pour empoisonnements devant les assises du Doubs, s'est dite «choquée» mercredi par une intervention en 2017 de l'anesthésiste. L'homme était venu administrer un médicament inattendu, sans concertation, lors d'un arrêt cardiaque en pleine opération.

Frédéric Péchier, 53 ans, est jugé par la cour d'assises du Doubs à Besançon pour 30 empoisonnements de patients, dont 12 sont morts, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques de Besançon. (image prétexte)
Frédéric Péchier, 53 ans, est jugé par la cour d'assises du Doubs à Besançon pour 30 empoisonnements de patients, dont 12 sont morts, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques de Besançon. (image prétexte)
IMAGO/Depositphotos

Keystone-SDA

17.09.2025, 17:42

Frédéric Péchier, 53 ans, est jugé par la cour d'assises du Doubs à Besançon pour 30 empoisonnements de patients, dont 12 sont morts, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques de Besançon. Déterminée, l'anesthésiste Anne-Sophie Balon a décrit la journée du 11 janvier 2017 où sa patiente Sandra Simard, 36 ans, a été empoisonnée avec du potassium, injecté dans une poche de soluté de réhydratation.

La patiente est endormie pour une opération, puis à 08h56, Anne-Sophie Balon est appelée en urgence. Sandra Simard fait un arrêt cardiaque. La jeune médecin anesthésiste entame rapidement un massage cardiaque.

«Pas usuel»

Le Dr Péchier entre alors dans la salle, «avant même le cardiologue de garde», et «injecte du gluconate de calcium» sans concertation. «Il ne m'en parle pas. Et il repart», se souvient-elle. Le gluconate de calcium n'est pas un antidote à un excès de potassium (hyperkaliémie), mais aide le coeur à le supporter.

«J'ai été choquée par le timing» de l'arrivée de Frédéric Péchier, par «l'administration précoce» du gluconate de calcium et «le fait qu'une hyperkaliémie» était envisagée alors qu'il n'y avait «pas le contexte pour» à ce moment-là, a témoigné la jeune femme.

«Il n'est pas usuel d'administrer quelque chose à un patient sans même s'adresser à son médecin» ni échanger des informations capitales pour comprendre ce qui se passe», souligne-t-elle.

Perfusions analysées

Pour la défense, Randall Schwerdorffer note que «quand il y a de l'agitation dans un bloc, il est courant qu'on vienne prêter main forte». «C'est vrai», admet Mme Balon.

Sandra Simard survivra à cet arrêt cardiaque. Anne-Sophie Balon fera saisir et analyser les poches de perfusion utilisées pour l'anesthésie. Une dose de potassium 100 fois supérieure à la normale est retrouvée.

Au sein de la clinique, «on avait identifié que ça pouvait être lui», Frédéric Péchier, l'auteur de l'empoisonnement, confie la médecin devant la cour. «J'ai été grandement soulagée» lors de son interpellation. La praticienne n'a «jamais» eu d'autre arrêt cardiaque ni avant ni après le cas de Mme Simard.

L'avocate générale, Christine de Curraize, a relevé comme possible mobile que le docteur Péchier, qui avait «le statut de leader» au sein de la clinique, se sentait «déstabilisé» par l'arrivée d'une nouvelle génération de jeunes anesthésistes, dont Mme Balon.

Frédéric Péchier comparaît libre et a toujours clamé son innocence, mais risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 19 décembre.

Les plus lus

Qui est «Red Sparrow», ce top agent russe digne d'Hollywood?
En deux jours, trois touristes disparaissent au même endroit
Navalnaïa: «Deux labos confirment l’empoisonnement d'Alexeï Navalny»
Deuil transformé en vendetta - L'Amérique de Trump se déchire
Un avion de ligne s'approche beaucoup trop de l'Air Force One de Trump
Manif contre la sortie de l'Ecole de commerce des gymnases