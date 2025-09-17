Une ex-collègue du docteur Frédéric Péchier, jugé pour empoisonnements devant les assises du Doubs, s'est dite «choquée» mercredi par une intervention en 2017 de l'anesthésiste. L'homme était venu administrer un médicament inattendu, sans concertation, lors d'un arrêt cardiaque en pleine opération.

Frédéric Péchier, 53 ans, est jugé par la cour d'assises du Doubs à Besançon pour 30 empoisonnements de patients, dont 12 sont morts, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques de Besançon. (image prétexte) IMAGO/Depositphotos

Frédéric Péchier, 53 ans, est jugé par la cour d'assises du Doubs à Besançon pour 30 empoisonnements de patients, dont 12 sont morts, entre 2008 et 2017 dans deux cliniques de Besançon. Déterminée, l'anesthésiste Anne-Sophie Balon a décrit la journée du 11 janvier 2017 où sa patiente Sandra Simard, 36 ans, a été empoisonnée avec du potassium, injecté dans une poche de soluté de réhydratation.

La patiente est endormie pour une opération, puis à 08h56, Anne-Sophie Balon est appelée en urgence. Sandra Simard fait un arrêt cardiaque. La jeune médecin anesthésiste entame rapidement un massage cardiaque.

«Pas usuel»

Le Dr Péchier entre alors dans la salle, «avant même le cardiologue de garde», et «injecte du gluconate de calcium» sans concertation. «Il ne m'en parle pas. Et il repart», se souvient-elle. Le gluconate de calcium n'est pas un antidote à un excès de potassium (hyperkaliémie), mais aide le coeur à le supporter.

«J'ai été choquée par le timing» de l'arrivée de Frédéric Péchier, par «l'administration précoce» du gluconate de calcium et «le fait qu'une hyperkaliémie» était envisagée alors qu'il n'y avait «pas le contexte pour» à ce moment-là, a témoigné la jeune femme.

«Il n'est pas usuel d'administrer quelque chose à un patient sans même s'adresser à son médecin» ni échanger des informations capitales pour comprendre ce qui se passe», souligne-t-elle.

Perfusions analysées

Pour la défense, Randall Schwerdorffer note que «quand il y a de l'agitation dans un bloc, il est courant qu'on vienne prêter main forte». «C'est vrai», admet Mme Balon.

Sandra Simard survivra à cet arrêt cardiaque. Anne-Sophie Balon fera saisir et analyser les poches de perfusion utilisées pour l'anesthésie. Une dose de potassium 100 fois supérieure à la normale est retrouvée.

Au sein de la clinique, «on avait identifié que ça pouvait être lui», Frédéric Péchier, l'auteur de l'empoisonnement, confie la médecin devant la cour. «J'ai été grandement soulagée» lors de son interpellation. La praticienne n'a «jamais» eu d'autre arrêt cardiaque ni avant ni après le cas de Mme Simard.

L'avocate générale, Christine de Curraize, a relevé comme possible mobile que le docteur Péchier, qui avait «le statut de leader» au sein de la clinique, se sentait «déstabilisé» par l'arrivée d'une nouvelle génération de jeunes anesthésistes, dont Mme Balon.

Frédéric Péchier comparaît libre et a toujours clamé son innocence, mais risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 19 décembre.