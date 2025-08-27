  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Collision fatale Deux morts et quatre blessés sur le lac de Zurich

ATS

27.8.2025 - 12:58

Une grave collision entre deux bateaux a fait deux morts mardi soir près d'Altendorf (SZ), dans la partie supérieure du lac de Zurich. Quatre autres personnes ont été légèrement blessées.

L'accident mortel est survenu dans la partie supérieure du lac de Zurich, au large d'Altendorf/SZ (archives).
L'accident mortel est survenu dans la partie supérieure du lac de Zurich, au large d'Altendorf/SZ (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.08.2025, 12:58

27.08.2025, 13:47

L'accident mortel est survenu vers 22h20, indique la police schwyzoise mercredi. Un bateau piloté par un homme de 46 ans et transportant deux autres personnes naviguait en direction d'Altendorf, lorsqu'il a percuté un autre navire occupé par sept personnes.

Un homme de 36 ans et une femme encore non identifiée ont été tués sur le second bateau. Ils ont succombé sur place à leurs graves blessures. Les blessés légers ont été hospitalisés pour un contrôle. La police schwyzoise a ouvert une enquête.

Les plus lus

Météo dantesque : un véritable déluge va s’abattre sur la Suisse
Des fonctionnaires provoquent la fureur de Donald Trump
Macron valide un vote à haut risque et tente d'éviter le chaos
Des lapins sauvages avec d’étranges excroissances sur la tête
Le Kremlin douche l’espoir d'un sommet Poutine-Zelensky
Immobilier et prévoyance: 7 erreurs qui coûtent cher à la retraite