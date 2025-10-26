  1. Clients Privés
«Elle l'a frappé encore et encore» Une commandante de compagnie aurait frappé des recrues

ATS

26.10.2025 - 10:38

Une commandante de l’armée suisse aurait eu des comportements violents envers des recrues à Lenzburg. Le cas est connu de l’armée. La justice militaire a ouvert une enquête.

La justice militaire a ouvert une enquête contre une gradée.
La justice militaire a ouvert une enquête contre une gradée.
ATS

Keystone-SDA

26.10.2025, 10:38

26.10.2025, 11:07

La personne concernée est désormais affectée à un autre commandement, a déclaré dimanche un porte-parole de l’armée à Keystone-ATS, revenant sur une information de 20 Minuten. Une évaluation supplémentaire du dossier sera effectuée après la conclusion de la procédure en cours. Concernant cette procédure, qui est soumise au secret de l’enquête, l’armée ne peut fournir aucune information.

L'une des recrues concernées a décrit l’incident au site web: «Le jeune homme était en patrouille avec deux camarades. Ils se sont arrêtés à une station-service pour s'acheter une bière, ce qui n'est pas autorisé, explique-t-il. Cela est parvenu aux oreilles de la commandante qui les a convoqués, lui et ses camarades, dans la salle de gym. Là, elle leur a confisqué les téléphones. Soudain, elle a frappé la recrue avec le poing, «encore et encore au niveau du torse», cite le portail. Un camarade a été poussé et un autre giflé.

