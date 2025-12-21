  1. Clients Privés
Canton de Berne Worb : une conductrice percute le mur d'une maison et se tue

ATS

21.12.2025 - 11:36

Un grave accident de la circulation s'est produit à Worb samedi après-midi. La conductrice d'un véhicule a percuté le mur d'un atelier, se blessant mortellement. Son passager a été transporté à l'hôpital dans un état critique.

Abzeichen der Berner Polizei werden auf Polizeiuniformen fotografiert, waehrend die Rettungsuebung CONSENSUS25 vor dem Loetschberg-Basistunnel, am Samstag, 22. November 2025 in Frutigen. Die Rettungsuebung CONSENSUS25 im Loetschberg-Basistunnel bringt ueber 1?000 Beteiligte zusammen, um die Evakuierung eines brennenden Zuges und die Zusammenarbeit der Einsatzkraefte der Kantone Bern und Wallis unter realistischen Bedingungen zu trainieren.(KEYSTONE/Anthony Anex)
Abzeichen der Berner Polizei werden auf Polizeiuniformen fotografiert, waehrend die Rettungsuebung CONSENSUS25 vor dem Loetschberg-Basistunnel, am Samstag, 22. November 2025 in Frutigen. Die Rettungsuebung CONSENSUS25 im Loetschberg-Basistunnel bringt ueber 1?000 Beteiligte zusammen, um die Evakuierung eines brennenden Zuges und die Zusammenarbeit der Einsatzkraefte der Kantone Bern und Wallis unter realistischen Bedingungen zu trainieren.(KEYSTONE/Anthony Anex)
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.12.2025, 11:36

Selon les premières constatations, la conductrice a franchi un rond-point pour des raisons encore inconnues et percuté le mur d'un atelier, a indiqué la police cantonale dimanche.

Thurgovie. Le conducteur d'une Tesla percute une voiture de police sur l'A1

ThurgovieLe conducteur d'une Tesla percute une voiture de police sur l'A1

Malgré des mesures de sauvetage immédiates, la femme est décédée sur les lieux. Son passager, grièvement blessé, a été transporté dans un état critique à l'hôpital par la Rega. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l'accident.

