Worb : une conductrice percute le mur d'une maison et se tue

Un grave accident de la circulation s'est produit à Worb samedi après-midi. La conductrice d'un véhicule a percuté le mur d'un atelier, se blessant mortellement. Son passager a été transporté à l'hôpital dans un état critique.

Selon les premières constatations, la conductrice a franchi un rond-point pour des raisons encore inconnues et percuté le mur d'un atelier, a indiqué la police cantonale dimanche.

Malgré des mesures de sauvetage immédiates, la femme est décédée sur les lieux. Son passager, grièvement blessé, a été transporté dans un état critique à l'hôpital par la Rega. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l'accident.