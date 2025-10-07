  1. Clients Privés
«Effrayant et beau à la fois» Autriche: un échange de bébés découvert après 35 ans

SDA

7.10.2025 - 06:58

En Autriche, une confusion de bébés qui a duré des décennies a été élucidée: un test ADN a permis de découvrir la vérité après 35 ans.

En Autriche, deux bébés ont été échangés à la naissance. (photo d'archives)
En Autriche, deux bébés ont été échangés à la naissance. (photo d'archives)
Fabian Strauch/dpa/dpa-tmn

Keystone-SDA

07.10.2025, 06:58

07.10.2025, 08:07

Un échange involontaire de bébés dans une clinique autrichienne a été mis au jour près de 35 ans plus tard grâce à un test ADN. Les deux femmes, désormais adultes, se sont rencontrées il y a quelques semaines et ont rencontré leurs parents biologiques, ont-elles déclaré à la chaîne de télévision «ORF».

Les deux filles sont nées fin octobre 1990 dans la ville de Graz, dans le sud du pays. Prématurées, elles n'ont pas passé les premiers temps auprès de leurs mères, mais dans des couveuses et des lits chauffants, peut-on lire dans le journal «Kronen Zeitung», qui a également rapporté l'affaire auparavant.

L'hôpital a confirmé à l'agence de presse allemande la confusion et l'élucidation du cas. «Nous regrettons profondément que cette erreur se soit produite à l'époque», a déclaré le directeur de l'établissement dans un communiqué.

Des années de recherches infructueuses

L'une des deux personnes concernées avait déjà appris il y a des années, grâce à un don de sang, qu'elle n'était pas la fille biologique du couple qui l'avait élevée, en raison de son groupe sanguin. Mais les parents biologiques et le deuxième enfant échangé n'ont pas pu être identifiés, malgré les recherches de la clinique et un appel public lancé en 2016.

L'autre personne concernée n'a appris la confusion qu'il y a quelques semaines. Au cours d'une grossesse, elle avait elle aussi découvert son véritable groupe sanguin et était ensuite tombée sur le cas inexpliqué des bébés échangés, comme l'a rapporté l'«ORF». Elle a d'abord pris contact avec l'autre femme avant d'en avoir la certitude grâce à un test ADN, a-t-on appris.

C'est comme si elle avait une sœur depuis 35 ans, a estimé la femme qui ne sait que depuis peu qu'elle a été confondue. «C'est effrayant et beau à la fois», a-t-elle déclaré à l'ORF après sa première rencontre avec l'autre enfant échangé. «C'est tout simplement un sentiment indescriptible de bien-être», a ajouté l'autre.

