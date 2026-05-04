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Un voyage qui tourne cher Un trajet sans billet coûte 20’000 francs à un habitant de Schwyz

Dominik Müller

4.5.2026

Un homme tente d’échapper à une amende pour fraude aux transports en utilisant une fausse identité. Mais son plan échoue – et en raison d’infractions antérieures, la sanction est considérablement alourdie.

Lors du contrôle effectué par les agents de bord des Chemins de fer fédéraux suisses, l’homme a présenté une fausse carte d’identité. (Image d’illustration)
Lors du contrôle effectué par les agents de bord des Chemins de fer fédéraux suisses, l’homme a présenté une fausse carte d’identité. (Image d’illustration)
Image : Keystone

Dominik Müller

04.05.2026, 04:30

04.05.2026, 10:12

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un homme originaire du canton de Schwytz a été surpris dans un train des CFF sans billet valable.
  • Lors de l’enregistrement de ses données par les contrôleurs, il a utilisé une pièce d’identité volée.
  • En raison d’une période de probation en cours liée à des délits antérieurs, sa peine totale s’élève à 20 000 francs.
Montre plus

Toute personne prise sans billet valable dans les trains suisses doit payer une surtaxe. Les Chemins de fer fédéraux suisses facturent environ 90 francs lors de la première infraction; le montant augmente en cas de récidive. Dans ce contexte, la somme que doit payer un homme de 40 ans originaire du canton de Schwytz après une fraude aux transports paraît d’autant plus surprenante : 20 000 francs.

Le 9 juin 2025, cet homme a été surpris dans un train des Chemins de fer fédéraux suisses sans titre de transport valable. Lors de l’enregistrement de ses données par les contrôleurs, il a présenté une carte d’identité. Problème : le document présenté avait été déclaré volé à ce moment-là. Il a également signé sous une fausse identité.

Après que la personne dont la carte d’identité avait été utilisée a reçu du courrier indésirable des Chemins de fer fédéraux suisses et s’y est opposée, la supercherie a été découverte. Les infractions de falsification de documents d’identité et de fausse accusation sont les chefs d’inculpation pour lesquels le Ministère public du canton de Schwytz a condamné cet homme de 40 ans par ordonnance pénale à la fin du mois de mars.

Infraction commise pendant la période probatoire

Ces délits ne justifient toutefois pas à eux seuls le montant de l’amende. Le passé judiciaire de cet homme originaire de Schwytz est en revanche déterminant : en octobre 2023, le Ministère public de Glaris l’avait condamné pour violation grave des règles de la circulation et conduite en état d’incapacité à une peine pécuniaire avec sursis de 14 500 francs.

Comme la période probatoire de cinq ans prononcée à l'époque n'a pas encore expiré et qu'il a maintenant commis une nouvelle infraction, la peine pécuniaire se cumule à 120 jours-amende à 160 francs. Si l'on ajoute les frais de 800 francs, on obtient une amende ferme de 20 000 francs.

L'homme dispose de 30 jours pour verser ce montant. S'il ne le fait pas, il devra passer près de quatre mois en détention. L'ordonnance pénale est déjà entrée en vigueur.

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