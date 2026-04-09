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«Désespéré et apeuré» Une crèche zurichoise oublie un petit enfant dans un parc !

Dominik Müller

9.4.2026

Près du Glattpark zurichois, une femme trouve un petit enfant sans surveillance. Ce n'est que plus tard qu'elle rencontre une éducatrice qui réagit mollement, ce qui provoque l'ire de la femme.

Le lac artificiel du Glattpark à Opfikon ZH.
Le lac artificiel du Glattpark à Opfikon ZH.
Archivbild: Keystone

Redaktion blue News

09.04.2026, 13:07

09.04.2026, 13:59

Il y a une semaine, une Zurichoise a découvert un petit enfant laissé seul près du lac Glattpark à Opfikon ZH - juste à la frontière de la ville de Zurich. La femme se promenait jeudi vers 10h20 lorsqu'elle a remarqué un petit garçon d'environ deux ans à la lisière de la forêt.

«On voyait de loin qu'il était en quelque sorte perdu, explique-t-elle à «20 Minuten» Il était là, tout seul, et quand je me suis approchée, j'ai vu à quel point il pleurait».

Elle a d'abord supposé que le garçon appartenait à un groupe d'enfants des environs, mais ce n'était pas le cas. Ce n'est que lorsqu'elle a vu du mouvement dans une petite forêt et qu'elle y a couru avec le garçon qu'elle a rencontré une éducatrice qui s'est adressée au garçon.

«Ils l'avaient simplement oublié»

Pour la femme, l'incident soulève des questions. «Il était seul depuis un certain temps. Ils l'avaient tout simplement oublié», déclare-t-elle, citée par «20 minutes». La réaction de la gardienne l'a particulièrement irritée: «Elle a fait nonchalamment comme si de rien n'était».

Pourtant, le garçon était «vraiment désespéré et apeuré». Craignant que les parents ne soient pas au courant, elle a rendu l'incident public.

Jusqu'à présent, on ne sait pas à quelle crèche ou groupe de jeu appartient l'enfant. Interrogés par «20 minutes», plusieurs établissements des environs ont déclaré ne pas être concernés et ne pas avoir connaissance d'un tel incident.

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