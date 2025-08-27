En Islande, les touristes prennent le mot «Gjaldskylda» pour un nom de lieu. Un TikToker éclaire la signification réelle de ce mot.

Dans la région géothermique de Námaskarð, le malentendu est particulièrement fréquent. IMAGO/imagebroker

Les touristes qui visitent l'Islande provoquent involontairement l'amusement en interprétant le mot «Gjaldskylda» comme un nom de lieu. En réalité, cela signifie «payant» et figure sur les panneaux des parkings de nombreux sites touristiques.

Cette confusion a fait sensation dans les médias sociaux sous le hashtag #Gjaldskylda, car de nombreux touristes ont posté des photos de différents lieux qu'ils ont pris à tort pour «Gjaldskylda».

L'Islandais Ólafur Waage a publié une vidéo sur TikTok pour dissiper la confusion. Il montre des images de touristes visitant le prétendu lieu et explique la véritable signification du mot. La vidéo est devenue virale et a reçu plus de 160 000 likes.

Selon le portail d'information islandais «mbl», la confusion est particulièrement fréquente sur deux sites connus: la montagne Kirkjufell à Eyrarsveit et la zone géothermique Námaskarð à Myvatn.

Les deux parkings sont gérés par la société Sannir landvættir, dont le directeur général, Reynir S. Ólafsson, confirme que le malentendu se produit occasionnellement. Il rapporte également un autre incident au cours duquel un touriste a contacté le service clientèle en pensant que l'arrêt «Bon voyage» était un lieu.

Malgré les malentendus récurrents, l'entreprise ne prévoit pas de modifier les panneaux. Ólafsson explique à «mbl» qu'une révision du design des panneaux n'est pas envisagée.