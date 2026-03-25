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Kenya Une découverte dans une mystérieuse fosse commune fait froid dans le dos

ATS

25.3.2026 - 07:48

Les autorités kényanes ont exhumé mardi 32 corps d'adultes et d'enfants d'une mystérieuse fosse commune dans la ville de Kericho, dans la vallée du Rift.

Les autorités kényanes ont exhumé mardi 32 corps d'adultes et d'enfants d'une mystérieuse fosse commune dans la ville de Kericho (image d’illustration).
Les autorités kényanes ont exhumé mardi 32 corps d'adultes et d'enfants d'une mystérieuse fosse commune dans la ville de Kericho (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

25.03.2026, 07:48

La police avait reçu samedi un signalement concernant l'inhumation collective de 14 corps par des individus non identifiés dans un cimetière de cette ville de l'ouest du Kenya, ont rapporté des médias locaux. Une enquête a été ouverte et la zone a été bouclée.

«C'était une seule fosse commune (...) Nous avons trouvé sept adultes et 25 enfants», a déclaré aux journalistes le médecin légiste, Richard Njoroge, rattaché au ministère des Services médicaux.

Les corps, dont certains étaient démembrés, étaient dans des sacs, a indiqué M. Njoroge. «Certains semblent provenir de morgues et d'autres hôpitaux», a-t-il précisé. Les autorités n'ont pas encore établi la cause des décès et des autopsies devraient être réalisées dans les prochains jours.

En 2023, des centaines de corps avaient été découverts sur la côte kényane, dans ce qui est devenu connu sous le nom de «massacre de la forêt de Shakahola», l'une des pires tragédies liées à une secte au monde.

Cette affaire avait provoqué un traumatisme dans un pays majoritairement chrétien où les petites églises évangéliques pullulent, sans grand contrôle.

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