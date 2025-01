Celui qui veut aller au restaurant ne s'attend pas à ce qu'un serveur lui tire dessus. C'est pourtant ce qui s'est passé dans le canton de Thurgovie en 2021. Le serveur a été jugé pour plusieurs tentatives de meurtre.

Aujourd'hui, Petar T. doit répondre de ses actes devant la Cour suprême de Thurgovie. (photo d'archives) Image : Keystone

La dispute entre un serveur et deux clients du restaurant ressemble déjà presque à une scène de film. En mai 2021, pendant le Covid, deux hommes se disputent avec un serveur d'un établissement du canton de Thurgovie au sujet de l'obligation de porter un masque. Et ce pendant plusieurs semaines.

Mais reprenons depuis le début: en mai 2021, deux hommes entrent dans un établissement local. Petar T. est serveur dans ce restaurant et rappelle aux deux visiteurs que le port du masque y est obligatoire. Les deux hommes ne veulent pas obtempérer à cette injonction et quittent les lieux. Des semaines plus tard, les deux hommes reviennent.

Ils veulent s'asseoir à une table du restaurant où quatre de leurs amis ont déjà pris place. Le serveur intervient et leur dit qu'ils doivent s'asseoir ailleurs, car quatre personnes au maximum sont autorisées à s'asseoir à la même table. Les trois hommes commencent à se disputer. Finalement, les deux visiteurs quittent le restaurant.

La dispute s'envenime

Quelques jours plus tard, les deux hommes reviennent. Ils veulent s'asseoir sur le siège situé derrière le restaurant, mais un autre employé leur fait remarquer que ce n'est pas une bonne idée. Petar T. aurait proféré des insultes contre les familles et les femmes des deux hommes et il serait préférable qu'ils s'en aillent.

Les deux hommes confrontent alors Petar T. en lui reprochant de les avoir insultés. T. leur suggère qu'ils pourraient se retrouver devant le restaurant après sa journée de travail, à partir de 23 heures, pour parler du problème.

Les hommes acceptent et rencontrent le serveur comme convenu devant l'établissement. Après quelques phrases échangées, Petar T. sort soudain une arme de son dos, comme il ressort de l'acte d'accusation.

Il tire immédiatement sur les deux hommes et les atteint également.

Violence brutale devant le local

L'une des victimes est d'abord touchée à la cuisse droite, puis un autre tir atteint son dos. Il lui transperce le foie et le diaphragme. Le pronostic vital de la victime est engagé. L'autre victime est également touchée à la cuisse gauche, mais échappe à d'autres blessures en prenant la fuite.

Les deux hommes tentent de s'enfuir tandis que T. continue de faire feu sur eux.

Selon l'enquête, T. a agi par «égoïsme de sang-froid»: il s'est senti insulté dans son honneur par le comportement et les propos des hommes.

Après son crime, Petar T. a fui à l'étranger. Sur la base d'un mandat d'arrêt international, il a été arrêté en Hongrie en novembre 2021 et transféré plus tard en Suisse. En janvier de cette année, le serveur a dû répondre de ses actes devant un tribunal.

Petar T. est accusé de multiples tentatives de meurtre.

Procès en cours

Les victimes, les avocats et l'accusé se retrouvent ce mercredi matin au tribunal supérieur de Thurgovie à Frauenfeld. Il fait frais devant le tribunal. Petar T. est menotté et conduit au tribunal par deux policiers. Son regard est tourné vers le sol.

Les deux victimes, toutes deux d'origine kosovare, sont assises devant le tribunal. Leurs avocats prennent place à leur gauche et à leur droite. La procureure est également assise à gauche, près des victimes, dans la salle. Petar T. et son avocat sont assis sur le côté droit, en direction du juge.

L'accusé avoue les faits

L'accusé Petar T. est à nouveau interrogé par le juge sur l'incident. Comme Petar T. ne parle que le serbe, les questions du juge et les réponses de l'accusé sont traduites. Malgré cela, les personnes présentes entendent comment T. se sent.

Le juge demande à l'accusé s'il avoue les faits qui lui sont reprochés. T. répond : «Oui, j'avoue». Ce faisant, l'ancien serveur regarde le juge. L'interrogatoire sur le déroulement des faits tourne au polar. Car les parties ne sont pas tout à fait d'accord sur le déroulement des faits.

Petar T. affirme: «Je me suis senti menacé par les deux hommes et j'ai donc tiré des coups de semonce». Mais les plaignants voient les choses différemment. Ils parlent d'un crime prémédité. T. aurait caché le pistolet dans son dos et aurait tiré sur les deux victimes sans les prévenir. La procureure estime qu'«à mon avis, ce ne sont pas des coups de semonce» et se tourne vers le juge.

Après l'interrogatoire, Petar T. est de nouveau assis à côté de son avocat et baisse les yeux vers le sol. Il a posé ses mains croisées sur ses cuisses. Il reste ainsi pendant la majeure partie de l'audience.

Un acte aux lourdes conséquences

La procureure prend la parole. «L'accusé a agi avec une absence de scrupules et a planifié son crime». C'est pourquoi le ministère public demande une plainte pour tentative multiple de meurtre - et non d'homicide. La procureure poursuit: «Les deux victimes n'avaient aucune chance. Elles n'étaient pas armées et n'ont pas été averties que des coups de feu allaient leur être tirés dessus».

L'avocate et l'avocat des victimes prennent également la parole. Leurs arguments rejoignent ceux de la procureure. Les victimes souffrent encore aujourd'hui de graves séquelles de l'acte. Ainsi, l'un des hommes ne peut plus s'endormir dans l'obscurité et a encore aujourd'hui des douleurs dans le dos.

Il ne peut rien soulever de lourd, ce qui le gêne dans son travail. Il aurait peur de sortir dans la rue et souffrirait d'un trouble de stress post-traumatique. La deuxième victime souffre également de séquelles similaires.

L'accusé semble se douter de ce qui l'attend

Petar T. continue à regarder le sol. Il n'accorde pas un seul regard aux victimes. Pendant les plaidoiries du ministère public, il souffle de temps en temps lourdement par le nez.

Le ministère public requiert une peine de 16 ans de prison et une expulsion de 15 ans. Les deux victimes doivent être dédommagées financièrement.

Le procès s'achève dans l'après-midi. Les victimes et l'accusé devront encore attendre le verdict. Le tribunal doit délibérer, a-t-il ajouté.

15 ans de prison et 15 ans d'expulsion

Environ deux semaines après l'audience, le verdict tombe: Petar T. doit aller en prison pendant 15 ans pour plusieurs tentatives de meurtre. Il sera en outre expulsé du pays pendant 15 ans et devra verser des sommes d'argent à cinq chiffres aux victimes à titre de dédommagement.

*Nom connu de la rédaction