Élue poignardée en Allemagne : les premiers éléments de l’enquête

La maire d'une petite ville allemande, tout juste élue, a été poignardée mardi devant son domicile. Ce que l'on sait de cette attaque dénoncée par le chancelier Merz, qui pourrait être un drame familial.

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Vers 12 heures 40, une femme de 57 ans a été découverte grièvement blessée devant son domicile à Hernecke», ville d'environ 23.000 habitants proche de Dortmund, ont indiqué la police et le parquet de Hagen (nord-ouest), dans un communiqué.

Ils ont confirmé l'identité de la victime, «la maire tout juste élue de Hernecke», la social-démocrate Iris Stalzer. «Elle a aussitôt été prise en charge par des médecins et transportée en hélicoptère à l'hôpital», ont-ils ajouté. Selon le magazine Spiegel, elle a subi treize coups de couteau.

La piste familiale pas exclue

Dans leur communiqué, la police et le parquet de Hagen ont indiqué «enquêter dans toutes les directions et ne pas exclure un motif familial».

Selon plusieurs médias, le fils adoptif de l'élue, âgé de quinze ans, a été emmené menotté par la police. Le journal Tagesspiegel évoque aussi le placement d'un enfant de l'élue en garde à vue.

Iris Stalzer sur une photo d’archive non datée de 2025. KEYSTONE

Selon le magazine Spiegel, les autorités étaient déjà intervenues à son domicile à l'été pour «violence domestique», sa fille adoptive âgée de 17 ans ayant utilisé un couteau contre elle. Selon plusieurs médias, les enfants auraient eux-mêmes donné l'alerte en contactant les autorités.

La municipalité a réagi avec horreur et consternation à cette attaque. «Je souhaite de tout cœur un bon rétablissement à Mme Stalzer. Mes pensées vont vers elle et sa famille», a déclaré le premier adjoint Dennis Osberg.

Émotion politique

Le chancelier conservateur Friedrich Merz a rapidement dénoncé un «acte odieux». «Nous craignons pour la vie» d'Iris Stalzer, a déclaré sur X le dirigeant allemand, s'exprimant avant toute communication officielle des policiers.

Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 7, 2025

«Il y a quelques minutes, on a appris que la maire à peine élue Iris Stalzer a été poignardée à Herdecke», a indiqué Matthias Miersch, chef des députés du SPD, lors d'un point presse.

«Nous pensons à elle et lui souhaitons de surmonter et de survivre à cet acte horrible», a-t-il ajouté. Iris Stalzer venait de remporter l'élection de cette ville d'un peu plus de 20.000 habitants. Elle devait être officiellement investie début novembre.