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Zurich Une employée de banque a empoché 3,5 millions en vidant un compte

ATS

9.6.2026 - 11:45

Une employée de banque zurichoise a vidé le compte d'une cliente en transférant 3,5 millions de dollars sur un compte en Chine. Elle a été condamnée à deux ans de prison avec sursis, a confirmé le Tribunal fédéral dans un arrêt publié mardi.

Il a été retenu que le père de l'employée de banque a ainsi pu acheter un appartement en copropriété d'un montant de 590'000 dollars (image symbolique).
Il a été retenu que le père de l'employée de banque a ainsi pu acheter un appartement en copropriété d'un montant de 590'000 dollars (image symbolique).
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.06.2026, 11:45

L'employée de banque a falsifié un ordre de paiement et a ainsi procédé au virement de l'argent auprès d'une banque chinoise. Dans le détail, elle a modifié le verso de la carte de la cliente: y figurait non plus le numéro de téléphone de la cliente, mais celui d'une complice qui n'a pas pu être identifiée.

Lorsque la banque zurichoise a composé le numéro pour obtenir la confirmation orale du virement de plusieurs millions, au bout du fil ne se trouvait pas la cliente légitimement détentrice des fonds, mais la complice, qui a donné son feu vert au transfert des fonds.

Son père achète un appartement

Il a été retenu que le père de l'employée de banque a ainsi pu acheter un appartement en copropriété d'un montant de 590'000 dollars. L'arrêt du Tribunal fédéral ne précise pas où est passé le solde de l'argent subtilisé.

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L'employée de banque, qui devra rembourser le montant subtilisé à son ancien employeur, a tenté de faire valoir que c'était sa supérieure qui avait procédé à la falsification. La Cour cantonale zurichoise a rejeté l'hypothèse, au vu des bénéficiaires de l'argent envolé.

Les juges zurichois ont ainsi reconnu coupable l'employée d'escroquerie et de faux dans les titres, ce qu'a confirmé le Tribunal fédéral.

(arrêt 6B_28/2026 du 30 avril 2026)

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