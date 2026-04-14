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Tentative de viol Une enquête visant Patrick Bruel ouverte à Paris

ATS

14.4.2026 - 20:03

Une enquête visant Patrick Bruel a été ouverte à Paris après une plainte déposée le 12 mars pour tentative de viol et agression sexuelle, a indiqué le parquet.

La justice française a ouvert une enquête après la plainte pour tentative de viol et agression sexuelle contre Patrick Bruel (archives).
La justice française a ouvert une enquête après la plainte pour tentative de viol et agression sexuelle contre Patrick Bruel (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.04.2026, 20:03

14.04.2026, 20:05

Le parquet n'a pas expliqué qui avait déposé cette plainte, précisant seulement que la plaignante «reprochait à Patrick Bruel une agression sexuelle susceptible d'avoir été commise il y a plusieurs dizaines d'années».

Le 12 mars, une telle plainte a été déposée par l'actuelle directrice générale d'Unifrance, Daniela Elstner. Nous ne pouvons que nous réjouir de l'ouverture rapide de cette enquête préliminaire suite à la plainte de Daniela Elstner», a réagi auprès de l'AFP son avocate Jade Dousselin.

«Nous collaborerons évidemment pleinement avec le parquet de Paris pour apporter tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité», a-t-elle ajouté.

«J'étais une proie». Patrick Bruel visé par une plainte en Belgique

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Festival en 1997

Les faits reprochés remontent à novembre 1997 lors du festival du Film français d'Acapulco (Mexique). Daniela Elstner était alors assistante d'Unifrance, organisme chargé de promouvoir le cinéma français à l'international.

Quelques jours après le dépôt de plainte, Me Dousselin avait expliqué à l'AFP que «sa démarche (était) aujourd'hui moins une volonté de condamnation judiciaire qu'un besoin de libération, pour elle, et pour toutes les autres».

Le célèbre chanteur fait également l'objet d'une enquête pour viol à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), selon le parquet de cette ville. Cette enquête fait suite au dépôt d'une plainte le 30 septembre 2024, selon une source proche du dossier: la femme accuse Patrick Bruel d'un viol en octobre 2012, en marge du festival du Film britannique de Dinard, dont le comédien et chanteur présidait le jury.

Accusé de viol et agressions sexuelles. Anny Duperey défend Patrick Bruel

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