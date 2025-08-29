Une enseignante tente de se suicider dans son lycée

Une enseignante a tenté de se suicider vendredi, jour de prérentrée, au lycée Cuvier de Montbéliard, dans le Doubs. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP le responsable communication de l'académie de Besançon, Guillaume Rivoire.

Une cellule d'écoute a été mise en place au sein de l'établissement (photo d’illustration). IMAGO/Andia

Keystone-SDA ATS

«Une enseignante a tenté de mettre fin à ses jours dans l'établissement ce matin. Elle a été immédiatement prise en charge par ses collègues et par les services de secours et ses jours ne sont plus en danger», a déclaré M. Rivoire, confirmant une information de l'Est Républicain.

Il s'agit d'une trentenaire qui travaille dans ce lycée général et technologique depuis plusieurs années. «Son geste a profondément bouleversé la communauté de l'établissement», a poursuivi M. Rivoire, expliquant qu'une cellule d'écoute a été mise en place au sein de l'établissement et que l'inspecteur d'académie, Samuel Rouzet, «s'est rendu cet après-midi dans l'établissement».

M. Rivoire n'a pas souhaité apporter de précisions sur la situation de l'enseignante. «Nous pensons à ses proches et nous leur apportons tout notre soutien», a-t-il dit.