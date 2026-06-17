Une escroquerie aux faux policiers sème le trouble en Valais

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mise en garde Une escroquerie aux faux policiers sème le trouble en Valais

ATS

17.6.2026 - 09:33

Le Ministère public valaisan met en garde mercredi contre une recrudescence des escroqueries et tentatives d'escroquerie aux faux policiers depuis le début de l'année. Grâce à la vigilance de la population et à la rapidité d'intervention des forces de l'ordre, plusieurs auteurs présumés ont récemment pu être interpellés.

En Valais, des malfrats tentent de se faire passer pour de faux policiers cantonaux (archives).
En Valais, des malfrats tentent de se faire passer pour de faux policiers cantonaux (archives).
ATS

Keystone-SDA

17.06.2026, 09:33

17.06.2026, 09:35

Plusieurs signalements sont parvenus à la police cantonale les lundis 8 et 15 juin, indique celle-ci dans un communiqué. Les événements se sont déroulés dans les communes de Dorénaz, Collonges et Torgon ainsi que les localités de Saint-Séverin et de Venthône.

Au total, cinq personnes ont été interpellées et placées en détention provisoire. Il s'agit respectivement d'un Français de 25 ans, d'un Roumain de 18 ans, d'un Espagnol de 18 ans, d'un autre Français de 20 ans ainsi que d'un Suisse de 21 ans, détaille la police valaisanne.

Le Ministère public a ouvert des instructions pour ces différentes affaires.

Les plus lus

Une escroquerie aux faux policiers sème le trouble en Valais
Il a fait tourner les têtes : ce bikini culte fait son grand retour !
Un navire de guerre russe ouvre le feu dans la Manche !
Prudence : médicaments et canicule ne font pas toujours bon ménage
Deschamps : «Il y en a encore qui vont le critiquer, mais...»
Lionel Messi : l'inoxydable, l'insatiable, l'indispensable