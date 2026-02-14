Une explosion au Carnaval de Bagnes, des blessés

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Valais Une explosion au Carnaval de Bagnes, des blessés

ATS

14.2.2026 - 16:39

Une explosion est survenue samedi après-midi sur un char au Châble (VS) lors du Carnaval de Bagnes. L'accident a fait huit blessés, a confirmé la police cantonale valaisanne à Keystone-ATS.

Le village du Châble accueille le Carnaval de Bagnes (photo prétexte).
Le village du Châble accueille le Carnaval de Bagnes (photo prétexte).
ats

Keystone-SDA

14.02.2026, 16:39

14.02.2026, 17:39

Un porte-parole indique également que la cause privilégiée de l'accident serait pour l'heure l'explosion d'un compresseur à air d'un canon à confettis, comme la rapporte la RTS. L'explosion avait initialement été rapportée par les portails en ligne du Nouvelliste et de Rhône FM.

Selon la RTS, un blessé grave, qui a été héliporté au CHUV, serait à déplorer. De son côté, Rhône FM précise que la police cantonale, la police municipale, les pompiers et plusieurs ambulances sont sur place.

Les plus lus

Une explosion au Carnaval de Bagnes, des blessés
Les JO virent au cauchemar pour la «Shakira du ski»
«C'était une catastrophe totale» - Le calvaire d’une fondeuse suédoise
1000 personnes ont manifesté contre une obligation vaccinale
Camille Rast : «Je trouve que la médaille n'est pas assez représentative»