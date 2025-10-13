  1. Clients Privés
Musée des transports Une exposition pour distinguer faits réels, fake news et opinion

ATS

13.10.2025 - 15:00

Le Musée suisse des transports à Lucerne veut développer l'esprit critique et les compétences médias des visiteurs. Il a inauguré lundi en présence du conseiller fédéral Albert Rösti une nouvelle exposition consacrée aux faits, aux fake news et au travail des médias.

Keystone-SDA

13.10.2025, 15:00

13.10.2025, 15:38

Avec cette exposition, baptisée «Vraiment?!», le musée veut créer un lieu où jeunes et adultes peuvent se confronter «aux chances, mais aussi aux risques du monde numérique», explique son directeur Martin Bütikofer, cité dans un communiqué. «Avoir l'esprit critique est une compétence clé. C'est même déterminant pour une société bien informée», ajoute-t-il.

Trois stations interactives constituent le cœur de l'exposition. Elles invitent le public à évaluer les informations de manière critique, à distinguer les faits réels des fake news et à comprendre l'impact de la communication numérique et de la désinformation. «L'exposition est une invitation à ne jamais transmettre de contenus sans y penser à deux fois», souligne le musée.

Le travail des médias

L'exposition veut également mettre en lumière la manière dont les journalistes travaillent. Dans des séquences vidéo grand format, des présentatrices et présentateurs de la RTS et des radio-télévisions alémanique SRF et suisse italienne RSI parlent de la responsabilité journalistique et de l'utilisation des médias numériques.

Le voyage se termine par un jeu de fact-checking. Objectif: «savoir distinguer les contenus journalistiques et aiguiser ses sens pour mieux comprendre les médias. Une compétence clé aujourd'hui aussi importante que savoir lire, écrire ou compter», relève le musée.

La directrice générale de la SSR Susanne Wille insiste pour sa part sur l'importance de disposer de médias fiables et indépendants «à l'heure où les fake news et les contenus manipulés par les plateformes numériques se démultiplient et où l'intelligence artificielle progresse de manière effrénée».

