Une facture des clients d’un restaurant italien enflamme les réseaux sociaux

Dans un restaurant italien de Majorque, 18 clients ont dîné pour près de 60'000 francs. Les gérants de l’établissement ont publié la facture sur les réseaux sociaux.

Rédaction blue News Oliver Kohlmaier

Des bouteilles de champagne et des milliers de francs rien que pour les pourboires : les patrons d'un restaurant de Majorque ont publié sur Instagram l'addition extrêmement élevée d'un dîner, provoquant immédiatement des réactions mitigées sur les réseaux sociaux.

Au total, les convives ont payé 63'237 euros et 90 centimes (environ 59'300 francs) pour leur repas au restaurant «Annabel» situé dans la station balnéaire de Palmanova. Les gérants de l’établissement proposant des spécialités italiennes se sont montrés stupéfaits sur Instagram. «A qui est cette note ? Marquez-la s'il vous plaît, nous aimerions en parler», peut-on lire sous la photo du ticket.

«Le fisc adore cette photo»

Le restaurant a certes reconnu plus tard au «Mallorca Zeitung» que ce montant élevé concernait 18 clients au total. Néanmoins, rien que pour «plusieurs plats de poisson», environ 45 000 euros auraient été facturés. Le pourboire de 10% aurait en outre été automatiquement ajouté.

Les internautes ont donc été nombreux à commenter le post. «Le fisc adore cette photo», peut-on y lire tandis qu’un autre demande de manière critique : «Pourquoi ce reçu a-t-il été publié ?»

D’autres gérants de restaurant se sont manifestés et ont suggéré, en guise de clin d'œil, que les clients pourraient aussi volontiers passer chez eux une autre fois.

5700 euros de pourboire

Comme le pourboire de 10% est calculé automatiquement, le restaurant a déjà fait parler de lui sur l'île des Baléares. En réaction, l'organisation de protection des consommateurs (OCU) avait rappelé fin juillet dans un communiqué de presse qu'il n'y avait aucune obligation légale de laisser un pourboire.

Au «Mallorca Zeitung», le restaurant a précisé que les frais de service étaient optionnels et qu'ils étaient mentionnés en conséquence sur la facture. Les clients de l'Annabel ont apparemment payé le pourboire de leur propre chef. Coût : environ 5'700 euros.