À Gstaad, les activités peu reluisantes d'un trio familial

Dans la région de vacances de Gstaad, des femmes auraient été exploitées pendant des années. Un trio serbe est désormais jugé à Thoune pour traite d'êtres humains.

Nettoyer, laver, cuisiner et s'occuper des enfants presque 24 heures sur 24 : dans l'Oberland bernois, des femmes serbes auraient été exploitées comme personnel de nettoyage. (Image symbolique) Keystone

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Samuel Walder SDA

Un couple serbe et sa fille sont accusés d'avoir exploité pendant des années des femmes comme personnel de nettoyage dans la région touristique huppée de Gstaad. Le trio comparaît depuis lundi devant le tribunal régional de première instance de Thoune. Il est notamment accusé de traite d'êtres humains.

La région de vacances autour de Gstaad dans l'Oberland bernois est considérée comme un hotspot pour les beaux et les riches. Mais derrière les façades des chalets et des hôtels, où la jet-set se la coule douce, un commerce de main-d'œuvre domestique bon marché couve.

Une grande affaire a éclaté en 2019, au centre de laquelle se trouvent les trois accusés. Selon le ministère public, ils auraient attiré une quarantaine de femmes serbes en Suisse, où elles devaient ensuite travailler sept jours sur sept et souvent jusqu'à 16 heures par jour dans le ménage.

Selon l'acte d'accusation, la nourriture était maigre, le logement précaire et le salaire promis de 1500 francs bien trop faible. La liberté de mouvement des femmes était limitée. Celles qui se révoltaient étaient systématiquement mises sous pression et menacées. Le procès à Thoune est prévu sur plusieurs jours, le jugement sera rendu à la mi-juin.