Une famille perd 22'000 francs suite à une escroquerie au code QR

Une famille a été victime d'une escroquerie dans laquelle des criminels ont pu accéder à ses comptes bancaires via un code QR. La banque ne se s'estime pas responsable - la famille est confrontée à des défis financiers.

Les codes QR sont pratiques pour les utilisateurs - mais aussi pour les fraudeurs. Image symbolique : KEYSTONE

Une famille suisse a été victime d'une escroquerie sophistiquée dans le cadre de laquelle des criminels ont pu accéder à leurs comptes bancaires via un code QR. En très peu de temps, ils ont perdu 22'000 francs. La banque qui gérait les comptes ne s'estime pas responsable de la réparation des dommages, rapporte «20 minutes».

L'incident s'est produit peu avant Noël, lorsqu'une femme a tenté de vendre de vieux vêtements de ses enfants sur Facebook-Marketplace. Une personne intéressée a proposé de virer la somme de 37,50 francs via la banque en ligne Revolut. Comme la femme n'était pas familiarisée avec ce mode de paiement, un prétendu collaborateur de Revolut lui a expliqué par téléphone qu'il fallait scanner un code QR.

Après avoir scanné le code QR, elle a reçu un message indiquant qu'elle avait reçu un paiement, qu'elle a confirmé à plusieurs reprises. Il s'est avéré plus tard que les escrocs avaient retiré au total 22'000 francs de ses comptes pendant cette période. La banque l'a informée que l'argent avait été transféré à l'étranger et que les chances de remboursement étaient faibles.

Faille de sécurité ?

L'expert en cybersécurité Marc Ruef explique à «20 Minuten» que le code QR a probablement permis aux escrocs d'accéder à l'e-banking de la femme. Malgré une plainte contre inconnu et le fait que les noms et adresses des escrocs soient connus, la police n'a pas pu aider.

Selon l'article de presse, la femme se sent coupable et en veut à la banque qui, selon elle, présente une faille de sécurité. La famille tente désormais de joindre les deux bouts avec l'argent restant du mari et a déjà vendu des articles ménagers pour régler des factures.

Le fait que les comptes d'épargne de ses enfants soient également concernés est particulièrement éprouvant pour elle. Elle espère pouvoir mettre en garde d'autres personnes contre cette escroquerie.

De manière générale, la banque recommande la prudence face aux codes QR inconnus et aux appels suspects. La femme est désormais particulièrement prudente et évite les codes QR afin de ne pas être à nouveau victime d'une escroquerie.

Le rédacteur a rédigé cet article à l'aide de l'IA*.