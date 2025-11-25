  1. Clients Privés
Accusée de négligence Une famille vit dans la forêt - les enfants sont envoyés dans un foyer

Dominik Müller

25.11.2025

Une famille anglo-australienne vit isolée dans les collines italiennes - sans électricité, école ou soins médicaux. C'est alors que le tribunal pour enfants intervient et déclenche un débat national.

Les enfants peuvent-ils grandir isolés dans la forêt ? Cette question fait l'objet d'un vif débat en Italie.
Les enfants peuvent-ils grandir isolés dans la forêt ? Cette question fait l'objet d'un vif débat en Italie.
Bild: Sebastian Willnow/dpa

Sara Matasci

25.11.2025, 17:38

25.11.2025, 19:51

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Trois enfants d'une famille anglo-australienne ont été hospitalisés après avoir été intoxiqués par des champignons, ce qui a déclenché une enquête sur leur environnement de vie isolé dans la province italienne de Chieti.
  • Le 13 novembre 2025, un tribunal pour enfants a décidé de placer les enfants dans un foyer, les parents refusant les bilans de santé et la coopération avec les services sociaux.
  • L'affaire suscite des débats controversés en Italie sur la liberté parentale contre la protection de l'enfance par l'État et les modes de vie alternatifs.
Montre plus

Tout a commencé en septembre 2024, lorsque plusieurs mineurs ont été hospitalisés en Toscane suite à une intoxication par des champignons, rapporte le portail «Virgilio.it».

Le service des urgences a informé les services sociaux, qui ont à leur tour saisi le parquet des mineurs, ouvrant ainsi une procédure judiciaire.

Pourquoi cette agitation ?

Il s'était avéré que les trois enfants vivaient avec leurs parents dans une maison très isolée près de Palmoli, un village d'environ 800 habitants dans la province de Chieti - sans raccordement à l'électricité, à l'eau ou au gaz. La famille anglo-australienne s'y était installée en 2019.

L'enquête a révélé que la maison de la famille était dans un état «insalubre» et qu'il y avait des lacunes dans la scolarisation des enfants et dans leurs soins de santé. Ces constatations ont incité le tribunal pour enfants à intervenir - dans le but de garantir la sécurité et le bien-être des enfants.

Décision du tribunal : les enfants doivent être placés en foyer

Le 13 novembre 2025, le tribunal pour enfants de L'Aquila a décidé de placer les enfants dans un foyer pour enfants. Ceci après que les parents aient empêché des rencontres avec des travailleurs sociaux et refusé des examens médicaux.

Le tribunal a donné trois raisons principales à cette décision : 1. le refus de passer les examens de santé. 2. l'absence de documents relatifs à la sécurité du logement. 3. l'absence de preuves d'une éducation adéquate à la maison.

Le tribunal a fait valoir que l'isolement de la famille mettait en péril la croissance et la socialisation des enfants, violait leur droit à vivre en communauté et mettait en danger leur intégrité physique.

Grand remue-ménage en Italie

Mais la décision a suscité des débats houleux en Italie et divise la population : les uns estiment que les services sociaux ont eu raison d'intervenir et de séparer temporairement les enfants de leurs parents. Les autres estiment que la manière dont leurs propres enfants grandissent devrait relever de la liberté de décision des parents.

La page Instagram «Giovani magistrati» (Jeunes magistrats) a expliqué que la décision de retirer les enfants à leur famille n'avait pas été prise à la légère, mais qu'elle était le résultat d'une année d'observation et de plusieurs signalements de négligence. Il est en outre précisé que la situation est délicate et ne doit pas être instrumentalisée, car un mode de vie alternatif n'est pas mauvais en soi, mais doit être surveillé afin de garantir le bien-être des enfants.

