La reconversion d’une fausse médecin esthétique

Après avoir purgé une peine de prison pour escroquerie et falsification de documents, une ancienne fausse médecin esthétique se lance à nouveau dans les affaires – cette fois-ci en tant que coach de vie et neuro-coach. De nouvelles investigations ravivent les doutes quant au sérieux et à l’efficacité des contrôles.

Cette femme s'est d'abord fait passer pour un médecin. Elle souhaite désormais se lancer en tant que neuro-coach. zvg

Elle se disait «docteur en esthétique» – mais après plusieurs interventions ratées, elle a été démasquée en 2023. La Lituanienne, aujourd'hui âgée de 44 ans, s'est fait passer pendant des années pour une médecin esthétique en Suisse et a effectué de nombreux traitements entre 2021 et 2023. Elle utilisait du botox et de l'hyaluron, des substances réservées exclusivement aux médecins formés en Suisse.

Pour gagner la confiance de sa clientèle, elle a trompé celle-ci à l’aide de faux diplômes d’une université autrichienne. Les interventions illégales ont été pratiquées dans le canton d’Argovie et dans la vallée de la Limmat zurichoise.

En décembre 2025, le tribunal de district de Brugg a mis un terme à ces agissements : deux ans et demi de peine privative de liberté ferme, une mesure ambulatoire ainsi qu’une amende. Elle a notamment été reconnue coupable d’escroquerie et de falsification de documents.

Nouveau départ en tant que «Award-Winning Life & Neuro Coach»

Mais cela ne semble manifestement pas suffire. De nouvelles investigations révèlent que la condamnée est à nouveau active sur le plan commercial — cette fois en tant que coach, comme le rapporte «Aargauer Zeitung». Sur son site Internet, elle se présente comme « Award-Winning Life & Neuro Coach ». Elle affirme avoir suivi sa formation auprès de l’International Coaching Federation (ICF) ; deux certificats sont datés de février et mai 2025.

Sur son site, on peut lire : « Ce certificat atteste de la solide formation de Laura en neuro-coaching, travail sur le mindset, transformation du subconscient et breathwork. » Il est également indiqué que sa méthode « combine des connaissances issues des neurosciences avec l’intelligence émotionnelle, le travail corporel et une sensibilité intuitive ».

Elle ne semble toutefois pas avoir totalement tourné le dos au monde de la beauté : elle continue également à vendre ses propres produits cosmétiques.

Des awards au goût amer

Dès avril 2025, elle a reçu son premier prix en tant que « Innovative Life & Neuro Coach of the Year », remis lors d’un gala en Azerbaïdjan. L’organisateur était une entreprise douteuse spécialisée dans les événements de luxe.

Peu après a suivi une nouvelle distinction : « Best Life & Neuro Coach in Switzerland ». Elle émane du site evergreenawards.com, qui décerne chaque année des centaines de prix à des personnes du monde entier. L’identité des exploitants du site reste floue.

Faux Forbes et fausses apparitions médiatiques

En novembre, elle a été élue à Dubaï comme l'une des «50 plus belles et célèbres femmes du monde». Les critères de cette sélection demeurent obscurs.

Sur son site Internet, elle apparaît également en couverture de « Elle » et de « Forbes ». Un simple clic révèle toutefois la supercherie : les pages sont de grossières contrefaçons, et la prétendue « British Forbes » n’existe tout simplement pas.

Ses références médiatiques sont elles aussi douteuses. Elle affirme être apparue sur plus de 450 sites d’information, dont ABC, NBC, CBS, Fox News et Associated Press — une nouvelle tromperie.

Elle n’a toutefois pas été totalement absente des médias : en 2025, elle est apparue sur des chaînes régionales allemandes ainsi que sur une chaîne de télévision azerbaïdjanaise, en tant qu’experte en neuro-coaching.

« Un problème réel dans la branche »

La psychologue et coach d'affaires Noora Al-Rubai, membre du comité de la Swiss Society for Coaching Psychology (SSCP), met en garde :« "Les prestataires peu sérieux ou du moins douteux représentent actuellement un problème pertinent dans la branche"».

Elle identifie plusieurs signaux d’alerte pour repérer des offres problématiques : Formations transparentes et vérifiables, idéalement avec un diplôme universitaire en psychologie.

Délimitation claire entre le coaching, le conseil et la psychothérapie

Pas de promesses de guérison ou de succès

Méthodes compréhensibles et traçables

Adhésion à des associations professionnelles reconnues (SSCP, FSP, BSO). Montre plus

Le prix comme signal d'alarme

Le prix peut également être un signal d'alarme. En Suisse, il est courant de payer entre 180 et 300 francs de l'heure. «Des prix particulièrement élevés, des stratégies de vente agressives ou des offres groupées avec paiement anticipé peuvent être problématiques», explique Al-Rubai.

La coach controversée demande 250 francs par heure – mais selon ses propres dires, elle vend le plus souvent des forfaits : Dix séances coûtent 2300 francs.

Une profession non protégée

Le problème principal : la profession de coach n'est pas protégée en Suisse. L'entrée sur le marché est donc facile. « Le marketing en ligne et les certifications internationales aux standards de qualité peu clairs facilitent la construction d’une façade professionnelle », souligne Al-Rubai.

Le ministère public argovien confirme lui aussi l'existence d'une zone grise. Le porte-parole Adrian Schuler déclare : « Étant donné que la profession n’est pas réglementée, une condamnation supposerait de prouver qu’une personne a subi un préjudice concret. »